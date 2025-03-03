花蓮名師「葉霸」葉春蓮7年前強震受困5小時獲救 竟先到這裡待2天

花蓮退休名師葉春蓮也是2018年0206花蓮地震受災戶。（圖翻攝自「花蓮慶修院」臉書粉專）

2025/03/03 18:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮藉「植樹節」舉行問政說明會，一上台就在痛罵民進黨政府，要鄉親別聽信綠營和綠媒說的任何話，一名已近80歲的老婦聽不下去起身怒嗆傅通匪，遭一群傅的支持者圍剿要她「滾出去」，隨後數名壯漢粗魯地將老婦架出場。相關畫面曝光後，在地不少人認出該名老婦是曾經榮獲師鐸獎的花岡國中退休名師葉春蓮，紛紛出來聲援、痛批傅的行為，輿論怒火越燒越大。事實上，這位葉老師也是2018年花蓮強震的受災戶，有花崗國中校友跳出來分享當年葉老師受困5個多小時的過往，引發熱議。

葉春蓮女士過去擔任花崗國中生物老師，培育花蓮無數英才，並曾榮獲師鐸獎，在聯考時代帶的班級是升學保證，因其教學風格強悍、對學生相當嚴格，學生們私下給她取了個「葉霸」的綽號，其威名連不是就讀花崗國中的人都聽過。葉春蓮女士退休後仍持續擔任學校義工，2018年0206花蓮大地震不幸成為受災戶，許多學生感念啟蒙師恩，協助她重建生活。

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也是花崗國中畢業校友、長期從事公益的「好人會館」創辦人黃榮墩，昨天分享自己在7年前花蓮震災期間透過臉書粉專「花蓮慶修院」發布的貼文，「在花蓮作育英才無數的葉春蓮老師，是花蓮人共同的老師。老師退休後成了花崗國中生物教室的全職義工，直到現在。我沒有被葉老師教過，但是他們班同學的表現，常常成為我們競爭的對象。老師強、學生強，別的班為了跟他們拼，也跟著強起來。所以，我們都成了葉春蓮老師的學生。」

「每天升旗完他帶著他們班的學生跑五千公尺，別的老師只好跟進。他的學生因為跑步得了健壯的的體魄，我們竟也連帶受惠。當然，這是我們當時的夢魘。我從年輕時代，每回見到她都尊稱她老師。我深深相信他的性格影響了學生，而他的眾多學生正共同形塑花蓮人的精神。」

2018年0206地震發生，葉老師受困了5個多小時，據悉她被救出後關心的第一件事就是學校受損狀況，尤其是實驗室，因為實驗室有大量玻璃容器和化學藥品，不知道會不會造成進一步傷害。而據黃榮墩描述，當時葉老師家中狼藉，一片漆黑下餘震又不斷發生，葉老師獲救後其實還是深受驚嚇，家裡一切全毀，代步工具也在地震中被壓毀，僅剩身上衣物，「但老師真是強人，她自行在（學校）實驗室度過兩天，不得已才進到（災民）安置中心。可因為安置中心吵鬧以及徹夜開燈無法入眠，後來又移居弟妹家中。」

黃榮墩表示，葉老師寄住在弟妹家裡，心情逐漸平復，隨後搬到學生為其找到的暫時租屋處，但該處沒有任何家具和家電，但也因為老師當時已有重聽，無法直接接電話，因此他開始幫忙張羅，貼文希望有過去曾被她教過的學生伸援，捐助老師所需的家具和日用品。當時黃榮墩列出需要的品項，疾呼：「老師其實很客氣，很多項目是我自己寫上。老師孑然一身，是我們報恩的時候！」

網友看完紛紛表示，「葉老師辛苦了，一輩子盡心盡力奉獻教育，奉獻在這片土地！感謝老師的辛勞，為正義發聲！您遭受如此蠻橫無禮的對待，上天及人民都有看見，相信天道輪迴，惡勢力最終將遭天譴！」、「感謝葉老師為正義公理發聲的強悍，羨慕當年讀花崗國中、受過葉老師教導與薰陶的人」、「謝謝老師為花蓮人出一口氣！」、「葉春蓮老師很勇敢，台灣人都應替她打氣」、「花蓮人要站出來吧！不知道那天一不小心我們也像葉老師一樣的被架出去！」、「葉霸老師被強行推出會場的影片，看了真心痛！」

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