傅崐萁赴港自稱代表「中央政府」 民團告發涉犯外患罪

經濟民主連合今日前往高等檢察署告發國民黨立委傅崐萁涉犯外患罪、反滲透法。（記者吳昇儒攝）

2025/03/03 11:13

〔記者吳昇儒／台北報導〕國民黨總召傅崐萁今年2月19日前往香港，與多名香港區議員、旅遊業監管局官員等人餐敘，竟公然宣稱代表「台灣中央政府」，並承諾將予以觀光補助。另於去年4月27日陸續會見中國官員後，返國即遊說行政院官員及立委開放海運客運。民間團體「台灣經濟民主連合」認為，傅崐萁的行為已涉犯外患罪、反滲透法，今（3）日赴高等檢察署告發。

經濟民主連合智庫召集人賴中強律師表示，據媒體報導傅崐萁2月19日前往香港，與香港旅遊、工商界人士進行晚宴，並公開宣稱「代表台灣的中央政府」，承諾願提供補助，其行為已涉犯刑法第113條「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定」以及第 115-1 條之規定；另依「香港澳門關係條例」規定，港澳事務決策由行政院負責，非經授權不得私自代表政府進行協議，而傅崐萁無視規範，已涉嫌違法。

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經濟民主連合智庫研究員涂景亮也指出，傅崐萁去年4月率領國民黨團 17 名立委訪問中國，在北京會見中國全國政協主席王滬寧及中國政府部門，返國後便透過同黨立委許宇甄等人，遊說行政院開放福建平潭直航。

而在國民黨團拜訪完中國政府文化和旅遊部等單位後，該部門便發布聲明表示：「將率先恢復福建居民到馬祖旅游，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅游……」就此可知雙方顯有洽商。

我國立委許宇甄、張智倫、丁學忠、徐欣瑩、黃建賓、牛煦庭也於內政委員會議中臨時提案，建請交通部等部會立即開放福建平潭往返台灣的客運運輸，推動福建民眾赴台團客旅遊。據前述判斷，傅崐萁有受中國指示或委託遊說我國政府，才會在回國後，旋即對外陳述相同說詞，更透過立院提案執行中國政策，此舉涉嫌觸犯反滲透法第5條「受滲透來源指示進行遊說」，已嚴重影響國家安全。

此外，推動罷免傅崐萁的領銜人「W先生」今日也前往聲援，並表示傅崐萁一直將台灣推向中國大陸，昨天活生生血淋淋的例子就在花蓮發生，在地名師葉春蓮在傅崐萁大內宣的會場上，讓傅用警察或動員組織成員用罵、推、拉、追打等方式把老師趕出會場，宛如中共文革時期的樣態。如果這次不將國民黨立委一次罷免掉，很快的花蓮昨天的例子，會發生在台灣各地，而花蓮目前正處於「傅式恐怖」的狀態。

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