退休師批傅崐萁遭架走 曾璽文喊話花蓮人挺身罷免通匪立委

葉春蓮嗆傅崐萁遭架離。（民眾提供）

2025/03/03 00:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁2日在花蓮舉行問政說明會，遭已近80歲的退休教師葉春蓮怒嗆「通匪」，隨後傅崐萁的支持者群起砲轟葉老師，還有幾名大漢將葉老師架出場，相關畫面曝光後引發外界熱議論，不少曾受葉老師教誨的學生都相當氣憤。近來積極參與花蓮罷免傅崐萁行動、在地知名海鮮餐廳「龍哥斯特」主廚曾璽文怒轟傅崐萁：「不要濫用我們的民主自由，來試圖消滅我們的民主自由！」呼籲花蓮人第二階一定要站出來，罷免通匪立委。

葉春蓮2日在傅崐萁號召舉辦的場子當面嗆傅「通匪」被架出場，事後受訪痛心表示花蓮在傅家把持下已經「變醜、發臭」，實在不解為何還有那麼多人不明是非、分辨善惡地去支持傅氏夫妻，相關影片在網上曝光後引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

曾璽文同日在粉專「海洋主廚 愛爾文」發文表示，「葉老師是出了名的嚴格，她帶的班級每天都要跑操場，成績優秀、體能強健、向心力強，學生都私底下戲稱她為『葉霸』……葉霸帶出來的學生，現在在社會上，很多都是有頭有臉的人物了。今天她勇敢的在近千人面前，站起來怒斥傅崐萁『通匪！』」

曾璽文指出，「請各位注意，傅崐萁第一時間並沒有否認喔！他只有說『你們看到了嗎？這就是民進黨！我們連一點自由都沒有了嗎？』先把別人抹綠，然後就可以操作仇恨了。還有，通匪、通敵不是自由！不要濫用我們的民主自由，來試圖消滅我們的民主自由！」

曾璽文最後怒斥，「卑劣的共產黨，只會利用手段、代理人來毀壞我國，自己卻花大筆維穩費用來鞏固自身的權力。長期以來我們一直處於挨打的狀況，連一點反擊的機會都沒有。這次不一樣了，這次罷免就是在台灣剿匪滅共，第二階一定要站出來，罷免掉通匪的立委！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法