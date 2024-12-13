段考校內施工太吵被投訴 花蓮某國中主任怒罵老師「看我怎麼弄死你」

花蓮市某國中傳出2名老師發生口角。（記者花孟璟攝）

2024/12/13 16:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市某國中一名專任老師投訴遭學校總務主任「職務霸凌」，起因是段考時廁所改建工程尚未完工，被學生投訴太吵寫信到縣長信箱，總務主任懷疑是同事投書，竟大聲咆哮恐嚇該師「你這樣弄我（投書），你看我怎麼弄死你」！還跑到校長室吼老師的名字、直呼「他不會承認的」！對此，縣府教育處表示已經介入調查，目前了解雙方並無職權直屬關係，應只是同事間溝通問題。

投訴的老師指出，總務主任因接到縣府縣長信箱的投訴案，學生在段考期間廁所的改建工程聲音太大，影響到學生專心作答，由於他曾向學校反映過相同問題，總務主任竟擅自認定「就是他去投訴」，上月28日早上9點多竟跑到專任教師辦公室責罵老師，大聲辱罵「你這樣弄我（投書），你看我怎麼弄死你」！

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投訴師說，莫名其妙被反罵他立刻去找校長報告，但主任卻在他耳邊說「你等著看」，後來總務主任還在校長室直呼他的名字，大聲吼罵「他不會承認的」。

該名老師認為，憲法保障人民言論自由，姑且不論何人投書，該主任都不能利用職權欺壓人，如不協助修繕已報損的設備、不裝置需求設備，反而把吹哨者抓起來興師問罪，校長也毫無作為，希望教育處徹查、不要助長霸凌者氣焰。

對此校方回應，事發後在本月3日有找主任、專任教師召開協調會議，因沒有任何證據能證明是該師去投訴，主任不能逕自做出認定就指責他人，雙方現場相互溝通，而該名主任也為針對自己情緒失控對老師大小聲表達道歉之意。

校方表示，此次事件不能算職權霸凌，因被罵的老師是專任教師，歸教務處管理，與總務主任沒有業務隸屬的關係，且公物損壞問題，學校有公物損壞登記簿依序辦理，並沒有接到其他老師投訴有公物損壞不予修繕，事證不夠具體；至於被投訴的廁所施工目前已在收尾，被投訴段考時工程太吵，時間應是指這學期第一次段考時，當下接到學生反映後也已請包商暫停施工。

花蓮縣議員張美慧、胡仁順、楊華美都表示，最近陸續收到多起校園事件相關投訴，希望教育處妥為調查處理；縣府教育處代理處長翁書敏說，已請駐區督學前往了解，目前了解是同事間爭吵，並非上對下職權霸凌，將請校方妥為處置。

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