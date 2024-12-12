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    首頁　>　花蓮縣

    台北-花蓮航線12/30起增班 天天都有班機

    交通部民航局說，台北-花蓮飛機增班，週一到週日天天都有航班可搭。（資料照）

    交通部民航局說，台北-花蓮飛機增班，週一到週日天天都有航班可搭。（資料照）

    2024/12/12 19:51

    〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮受震災、風災影響，聯外運輸不穩定，交通部及民航局協助花蓮縣政府，向行政院爭取到花東基金挹注，在鐵公路運輸穩定前，增加台北花蓮航線運能。立榮航空12月30日起增班，原本每週飛4天的北花線，增為每週飛7天，天天都有班機，可望為花蓮地區提供更便利的空運服務。

    今年0403花蓮強震與接續風災，造成花蓮地區往返北部的鐵公路運輸不穩定，交通部與民航局為在鐵公路運輸穩定前，鼓勵航空公司投入更多運能，積極協助花蓮縣政府向行政院爭取以花東基金辦理台北-花蓮航線增班獎助，行政院已於11月22日同意，經費以3048萬元為上限，其中行政院花東基金補助2743萬2000元，花蓮縣政府自籌304萬8000元，並由花蓮縣政府擔任主辦機關，交通部協助督導業者執行增班，及後續每3個月滾動檢討執行情形。

    民航局說，已協調立榮航空依據花蓮縣政府全期工作計畫規劃台北-花蓮航線增班與相關執行情形檢核機制，目前台北花蓮航線每週飛航四、五、六、日4班，立榮航空已積極增聘人員，預劃自今年12月30日起增飛每週一、二、三航班，12月26日起，台北花蓮航線每天均有航班，提供民眾較便利的空運服務。

    花東地區在地震及風災後鐵公路運輸尚不穩定，交通部針對花東地區鐵公路中斷已訂有「交通部東部蘇花段陸路運輸中斷之疏運應變程序」，遇花東鐵公路中斷時，民航局第一時間依災害情況、鐵公路可能中斷時間及旅客需求狀況等，請航空公司立即盤點運能，並於3小時內評估加開班機數量及時間點，以協助紓解民眾緊急旅運需求。

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