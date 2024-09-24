花蓮空軍教準部13位官兵 疑似食物中毒送醫

花蓮縣衛生局今天派稽查員前往花蓮空軍教準部的廚房，採驗相關檢體。（圖由衛生局提供）

2024/09/24 14:36

首次上稿 13:06

更新時間 14:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕空軍教育暨準則發展指揮部，即一般外界稱之的佳山基地，今天傳出13位官兵凌晨起因上吐下瀉等症狀，陸續被送往國軍花蓮總醫院！

佳山基地傳出食物中毒，國軍花蓮總院醫療部上校主任林耕民今天下午受訪說明，今天凌晨開始，空軍校準部陸續約有12位成員，包括1位聘僱人員，出現腸胃道症狀上吐下瀉，8人被送往國軍花蓮總醫院、2人送往慈濟醫學中心，另有2位官兵因症狀緩解未送醫在部隊稍作休息後返家休養。花蓮總醫院目前只剩1人在急診留院觀察，其餘症狀緩解已返回部隊。

院方表示，今天上午10點半派遣感控師與營養師前往現場處理，包括採水質以及食餘檢體帶回實驗室化驗，初步的細菌學報告會在明後天出爐，目前還沒有辦法確認到底是哪一餐、或者哪一種食物引發問題。

花蓮縣衛生局局長朱家祥說，出現上吐下瀉症狀的13名官兵，今天凌晨2點開始陸續送醫，衛生局於今天早上接獲醫院通報食物中毒後，今天已經到空軍校準部的廚房採取相關食物、環境以及有症狀人員的糞便檢體送驗，是否為集體性食物中毒需等候進一步化驗釐清。

朱家祥說，空軍校準部有自己的廚房，為外聘廚師到營區廚房進行料理，食材也是自行準備，並非委外餐飲業者經營。目前了解是發生上吐下瀉症狀的人員，共通之處是昨天中午都有在營區內午餐，同一批用膳的官兵約100多人，晚餐沒有硬性規定，官兵可外食或回家用餐，出現症狀的官兵也有人是回家用餐。

空軍司令部今（24）日發新聞稿說明，教準部於23日晚間陸續發生部分官兵及應召員腸胃不適症狀，經轉送國軍花蓮總醫院治療後，除1員留院觀察外，餘症狀均已舒緩並返部休養。

空軍司令部進一步表示，目前單位已將食物檢體保存，並通報花蓮縣新城鄉衛生所，後續將全力配合疫調及查驗，以釐清同仁不適原因；另要求各單位務須落實環境衛生安全檢查、菜單調整及官兵健康照顧，以防止類案再生。

空軍校準部傳出13官兵集體腸胃道症狀送醫。（記者游太郎攝）

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