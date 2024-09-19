花蓮露天堆10萬噸垃圾被嫌惡臭！環保局加強轉運

花蓮市垃圾堆積如山。（記者花孟璟攝）

2024/09/19 18:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市垃圾掩埋場堆置垃圾量超過8萬公噸，秋天東北季風報到，花蓮市美崙地區開始飄垃圾臭味，但因每天轉運至台泥氣化爐處理的垃圾量，遠遠趕不上產生的垃圾量，造成花蓮、吉安的暫置垃圾愈堆愈高，全處理完至少要6年以上，今天引起議員批評「轉運速度太慢」！

雖然台泥和平廠與花蓮縣府透過促參法BOO，合作成立DAKA再生資源中心，以水泥窯高溫氣化生活垃圾，每天可消化200公噸，去年12月啟用，但因為每天轉運的垃圾量遠遠不及產出的垃圾量，造成花蓮8鄉鎮堆置待轉運的垃圾不減反增！

其中垃圾最多的花蓮市清潔隊掩埋場，今年1月的裸露垃圾暫置量是3.64萬公噸，到8月已經超過4萬公噸，再加上歷年來累積堆置的打包垃圾4萬多公噸，超過8萬公噸，部分打包垃圾還因為時間太久、颱風，造成打包外包裝破損。

花蓮市清潔隊表示，由於民眾抱怨臭味，唯一能做的就是晴天努力噴灑除臭劑；市長魏嘉彥也說，民眾抱怨難免，希望環保局想辦法加速轉運。

花蓮縣環保局表示，花蓮平均每天清運一般垃圾176.18公噸，上半年一般垃圾清運量累積4.8萬公噸，當中僅有4成、約2萬公噸是透過台泥氣化處理；此外，花蓮縣因多年前反焚化爐運動，縣內沒有自己的最終垃圾處理設施，多年來都轉運宜蘭利澤焚化廠，但4年前利澤開始減收花蓮垃圾，目前累積暫置全縣8鄉鎮垃圾場的露天垃圾量已高達10.9萬公噸。

環保局表示，去化速度慢的原因，主要受到0403地震及凱米颱風造成的交通中斷，今天4月到7月，共26天處於中斷轉運狀態，副局長饒慶龍強調，7月起已經加快速度，目前已經回升到每日轉運量250公噸。

針對花蓮垃圾問題，花蓮縣議員胡仁順今召開專案會議，包括議員鄭寶秀、楊華美、魏嘉賢、環保局、警察局、交通部公路局等等與會。對於環保局反應道路管制影響轉運，公路局南澳工務段副隊長蘇銘富說，蘇花下清水橋工程預計年底前恢復雙向通車，施工期間每日3時段放行，環保局只要行文過來登記轉運車車號，管制站即可配合放行。

議員楊華美建議，請環保局及台泥評估成立第二個氣化爐，提高垃圾處理量，明年開始利澤焚化爐也要整改，不怕沒有垃圾可以處理，否則氣化爐完工後，歷年累積垃圾量還得花上6年，等於民眾還要繼續忍受6年的臭味。對此環保局表示會與台泥進行討論。

花蓮市垃圾掩埋場的露天堆置垃圾超過40000公噸，夏天吹南風還好，秋冬的東北季風會把臭味往市區吹，引起民怨。（記者花孟璟攝）

花蓮市垃圾堆積如山。（記者花孟璟攝）

花蓮縣民進黨議員胡仁順（左二）開專案會議，包括縣議員鄭寶秀、魏嘉賢、楊華美均到場關切垃圾議題。（記者花孟璟攝）

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