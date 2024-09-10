全國最高額！花蓮富里鄉12萬元生育津貼 改採逐年發放

花蓮縣富里鄉今年出生率比往年提高。（富里鄉公所提供）

2024/09/10 19:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉兩年前公布實施全國最高額的「生一胎領10萬」生育獎勵金補助，富里鄉公所補助一胎8萬元，加上花蓮縣政府補助2萬元，等於生一胎一次領10萬元，但仍止不住人口下滑，為了防弊，去年修改生育獎勵金條款，今年改成出生起逐年發放（每年領2萬元），且加碼2萬，總計可領12萬元。

富里鄉兩年前人口跌破1萬人，今年一月人口還有9602人，二月份就跌破9600人關卡，剩下9588人，但富里鄉其實兩年前的2022年7月，前鄉長陳榮聰要爭連任，宣布1胎發10萬元政策，其中公所發8萬元、縣府2萬元，採取一次領政策，是全國最高額，由於代表會訂自治條例需要時間，實際是隔年1月才開始發。

雖然生育及遷入一開始有起色，但是鄉公所也發現，有家長領完補助就離開，因此去年又修改公所生育獎勵金規定，同時加碼新生兒營養補助金自治條例。

富里鄉公所社會課說明，確實是有人領補助後卻遷出，因此修改辦法，今年開始改成逐年領取，每年領2萬元，從0歲領到4歲，剛出生的2萬元是新生兒營養補助金，此後小孩在1歲至4歲生日，每年領的2萬元都叫做生育獎勵金；再加上新生兒報戶口時，也可請領花蓮縣政府的2萬元生育獎金，希望藉由修改為逐年領取，把小孩子留在富里鄉到至少4歲以後。

富里鄉戶政事務所統計，2022年粗出生率千分之4.74，新生兒總數為46人，去年年粗出生率千分之11.12，新生兒總數為107人，新生兒人數增加61人，粗出生率增加千分之6.38，出生率為正成長。

公所表示，今年截至8月底，富里鄉新生兒總數為64人，已達去年6成，平均每月有8名新生兒誕生，預估今年新生兒出生人數可再創新高。

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