為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

全國最高額！花蓮富里鄉12萬元生育津貼 改採逐年發放

花蓮縣富里鄉今年出生率比往年提高。（富里鄉公所提供）

花蓮縣富里鄉今年出生率比往年提高。（富里鄉公所提供）

2024/09/10 19:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣富里鄉兩年前公布實施全國最高額的「生一胎領10萬」生育獎勵金補助，富里鄉公所補助一胎8萬元，加上花蓮縣政府補助2萬元，等於生一胎一次領10萬元，但仍止不住人口下滑，為了防弊，去年修改生育獎勵金條款，今年改成出生起逐年發放（每年領2萬元），且加碼2萬，總計可領12萬元。

富里鄉兩年前人口跌破1萬人，今年一月人口還有9602人，二月份就跌破9600人關卡，剩下9588人，但富里鄉其實兩年前的2022年7月，前鄉長陳榮聰要爭連任，宣布1胎發10萬元政策，其中公所發8萬元、縣府2萬元，採取一次領政策，是全國最高額，由於代表會訂自治條例需要時間，實際是隔年1月才開始發。

雖然生育及遷入一開始有起色，但是鄉公所也發現，有家長領完補助就離開，因此去年又修改公所生育獎勵金規定，同時加碼新生兒營養補助金自治條例。

富里鄉公所社會課說明，確實是有人領補助後卻遷出，因此修改辦法，今年開始改成逐年領取，每年領2萬元，從0歲領到4歲，剛出生的2萬元是新生兒營養補助金，此後小孩在1歲至4歲生日，每年領的2萬元都叫做生育獎勵金；再加上新生兒報戶口時，也可請領花蓮縣政府的2萬元生育獎金，希望藉由修改為逐年領取，把小孩子留在富里鄉到至少4歲以後。

富里鄉戶政事務所統計，2022年粗出生率千分之4.74，新生兒總數為46人，去年年粗出生率千分之11.12，新生兒總數為107人，新生兒人數增加61人，粗出生率增加千分之6.38，出生率為正成長。

公所表示，今年截至8月底，富里鄉新生兒總數為64人，已達去年6成，平均每月有8名新生兒誕生，預估今年新生兒出生人數可再創新高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苗縣明年起將調高生育津貼 每位新生兒發放2萬元
2024/08/27 12:57

苗縣明年起將調高生育津貼 每位新生兒發放2萬元
苗縣生育津貼 明年調漲至2萬
2024/08/28 05:30

苗縣生育津貼 明年調漲至2萬
impression

結合時空變遷的「土地漫遊者」臺南地政特展
台中不僅生育津貼是6都最低 議員楊典忠：連好孕專車都沒有
2024/04/24 16:01

台中不僅生育津貼是6都最低 議員楊典忠：連好孕專車都沒有
宜蘭縣頭城鎮提高生育補貼 首胎2萬、第2胎3萬、第3胎5萬
2024/03/07 17:38

宜蘭縣頭城鎮提高生育補貼 首胎2萬、第2胎3萬、第3胎5萬
2萬元生育津貼催生有效 屏東出生數止跌回升 年增逾5百人
2024/01/03 11:17

2萬元生育津貼催生有效 屏東出生數止跌回升 年增逾5百人
花蓮縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播