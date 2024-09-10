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首頁　>　花蓮縣

花蓮輸中文旦48％有介殼蟲 防檢署：偕縣府加強輔導果園

防檢署人員執行文旦輸出檢疫作業。（防檢署提供）

防檢署人員執行文旦輸出檢疫作業。（防檢署提供）

2024/09/10 18:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國於2日起宣布恢復台灣文旦輸入，僅限獲註冊登記的花蓮包裝場與果園，因未通知新檢疫規定，防檢署依過去做法檢疫並加倍取樣，防檢署今（10日）表示，於4日到9日期間共執行輸出檢疫作業25批、287公噸，其中有12批、145公噸，檢出有介殼蟲，病蟲害檢出率48%，將偕花蓮縣府加強輔導不合格果園。

中國於2022年8月指稱在台灣柑橘類水果多次發現有病蟲害，因此暫停台灣文旦輸入，中國國台辦2日時稱在傅崐萁等洽談下，宣布即起恢復台灣文旦輸入，更稱只要反對台獨、支持92共識，一切就都好談，不過可輸入的台灣文旦須來自「獲得註冊登記的包裝場和果園」，其中供果園有45家，包裝場有19家，全部都位在花蓮。

中國未在兩岸防檢疫平台通知我國恢復文旦輸入後的新檢疫規定，防檢署表示，因此無從得知中方科學性風險評估、關切的有害生物種類、要求的供果園生產、病蟲害防治及包裝場管理規範、檢出有害生物時的檢疫處理措施及標準等相關規範，因此只能循尚未禁運前的文旦輸中做法辦理檢疫，並且加倍取樣。

防檢署表示，為協助我國的文旦順利輸出，該署針對輸中文旦採加倍取樣、加強檢疫，取樣樣品經全數檢查確認無介殼蟲等有害生物後，才核發輸出植物檢疫證明書，自9月4日至9日，共執行輸出檢疫作業25批、287公噸；經檢疫合格輸出13批、142公噸；另有12批、145公噸，因檢出盾介殼蟲、粉介殼蟲及蟎類等有害生物，不核發輸出植物檢疫證書，病蟲害檢出率48%。

防檢署呼籲輸出業者落實源頭把關，加強供果園管理及病蟲害防治，強化包裝場選果、清潔及剔除有害生物作業，另農糧署及花蓮區農業改良場將偕同花蓮縣府啟動訪視輔導，將不合格果園列為優先輔導對象，以確保出口品質並協助業者穩定外銷。

因中國未提供新檢疫規定，防檢署依照過去輸中作法辦理並加倍取樣，在花蓮輸中的文旦檢疫檢出粉介殼蟲。（防檢署提供）

因中國未提供新檢疫規定，防檢署依照過去輸中作法辦理並加倍取樣，在花蓮輸中的文旦檢疫檢出粉介殼蟲。（防檢署提供）

農業部花蓮農改場赴文旦包裝場溯源輔導。（防檢署提供）

農業部花蓮農改場赴文旦包裝場溯源輔導。（防檢署提供）

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