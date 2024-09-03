切西瓜左轉！78歲嬤開車逆向輾過停等紅燈騎士
2024/09/03 17:45
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉發生逆向左轉撞到停等紅燈機車的意外，78歲吳姓婦人開車切西瓜逆向撞到在路口停等紅燈的機車，一時緊張加速直接輾過，64歲騎士，造成重傷，所幸送醫急救後沒有生命危險，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
警方初步調查，78歲吳姓婦人開廂型車從東海十街西往東方向行駛，行經東里十一街口時，未開到路口中心處再左轉，直接跨越雙黃線，逆向迎面撞上停等紅燈機車，騎士被推撞倒地，廂型車不但沒停，反而繼續向前行駛，左前左後車輪連續輾過騎士，64歲曾姓騎士腹部、胸部遭車輛輾過重傷，有肋骨骨折跟內出血，目前還在醫院治療。
吳姓婦人向警方供稱，轉彎時沒有注意前方，不慎撞到機車，一時緊張踩油門，造成騎士二度傷害。吳婦酒測值0。
警方呼籲，駕駛左轉時，應行駛到交岔路口中心處左轉，不得占用來車道搶先左轉，不得用「截彎取直轉彎法」的「切西瓜」方式左轉，以避免違規受罰，降低交通事故發生。
警方指出，駕駛車輛行駛到交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉，違規者可依道路交通管理處罰條例第48條第1項第3款，最高可處罰鍰新臺幣900元；倘於路口前提前轉彎又跨越雙黃線，則可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，最高可處罰鍰新臺幣1800元。