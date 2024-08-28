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    花蓮議長張峻疑佔國有地種檳榔 涉違反水土保持法起訴

    花蓮縣議會議長張峻。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣議會議長張峻。（記者王峻祺攝）

    2024/08/28 19:58

    首次上稿 18:04
    更新時間 19:58（新增張峻聲明）

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議長張峻去年2月遭檢舉長期竊佔國有山坡地種植檳榔，經過一年多的偵辦，花蓮地檢署認為張峻涉嫌占用國產署山坡地面積約10萬8868平方公尺（11甲）種植檳榔，今天依違反水土保持法，未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂罪嫌起訴。

    張峻晚間發表聲明說，此案為1980年代由張峻祖父向原檳榔農購買權利，亦為祖父留下的檳榔園，張峻為第三代繼承者，繼承後沒有任何擴大開墾面積動作或做為其他用途，對於違反山坡地水土保持法，毫無主觀犯意。且檢方認為張峻把國有地每年以120萬出租予他人一事與事實不符，出租部份都為個人私有地。

    張峻說，後續配合國產署要求，自行砍除檳榔並歸還所有土地。展現十足配合度和誠意，也勇於面對此歷史共業，並以己之力善盡水土保持的責任，殊不知是否受到其他壓力而從嚴起訴？但對起訴結果坦然面對，並會繼續為維護自身權益而努力，相信法院會還給張峻和其他檳榔農一個公平公正客觀的判決。

    檢方調查，被告張峻明知所使用的土地為中華民國國有土地，且為水土保持法及山坡地保育利用條例所稱的山坡地，未經國有財產署同意，自2014年9月起占用合計面積10萬8868平方公尺，並出租給不知情的農民進行檳榔栽種，惟幸未致生水土流失。

    檢方認為，山坡地非經國有財產署同意及未擬具水土保持計畫送請核定，不得擅自墾殖、占用，但被告張峻涉嫌觸犯水土保持法第32條第4項、第1項前段，在公有山坡地內未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂罪嫌，經偵查終結，為維護珍貴之山林資源，依法提起公訴。

    檢方認為，檳榔園水土流失嚴重，且大面積土地開挖種植檳榔，將使林木植生與地被覆蓋破壞，地表逕流增加，造成土壤沖蝕加劇，故山坡地大量栽植檳榔是導致水土流失、土石崩塌的重要因素。被告張峻雖未實際致生水土流失結果，但對於山坡地水土資源保育及水土保持的維護，仍有造成危害之可能。

    水土保持法第32條規定，在公有或私人山坡地或國、公有林區或他人私有林區內未經同意擅自墾殖、占用等，致生水土流失或毀損水土保持之處理與維護設施者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣六十萬元以下罰金。但其情節輕微，顯可憫恕者，得減輕或免除其刑。未遂犯罰之。

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