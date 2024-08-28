開挖排水道 蘇花改中仁隧道南向9/2起至10月底封閉

蘇花改中仁隧道2022年因颱風外圍環流挾帶豪大雨湧水量暴增，導致隧道內路面積水、淹水；交通部公路局去年9月開始施工改善南、北向隧道排水，已先完成北上隧道，近期針對南下隧道準備開挖排水道。（資料照）

2024/08/28 15:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花改中仁隧道2022年因颱風外圍環流挾帶豪大雨湧水量暴增，導致隧道內路面積水、淹水；交通部公路局去年9月開始施工改善南、北向隧道排水，已先完成北上隧道，近期針對南下隧道準備開挖排水道，原規劃從7月封閉到9月底，但地震後蘇花舊線經常坍崩封閉，公路局考量暑假通行需求，延至9月2日起封閉至10月底。

公路局東區養護工程分局指出，台九線蘇花改中仁隧道辦理路基排水改善工程，為減少對用路人影響，自9月2日上午8時至10月31日下午5時，南下隧道實施全時段24小時道路封閉管制，於隧道內、外進行排水管涵開挖作業。北端管制點為台九線和中地磅站前紅綠燈交通號誌，管制期間請南下用路人改走台九丁線（舊蘇花公路）通行。

公路局東工分局指出，另於北上隧道南洞口，進行地下管涵推進作業，接續北上隧道路基排水工程，北上隧道無道路管制。花蓮0403地震過後，舊蘇花公路台九丁線崇德到和平路段經常發生落石坍崩，中仁隧道南下排水工程原本預定7月1日至9月30日南下隧道實施全時段24小時道路封閉管制，但遇到暑假加上颱風，經調整工序後，把封閉時間延至9月。

2022年11月受東北季風及颱風外圍雲系影響，東部地區出現強降雨，蘇花改中仁隧道南口機房被大水湧入，緊急切離電力系統，因山區累積雨量驚人，連接花蓮和中到和仁、長約4.7公里的中仁隧道南口出現大量湧水造成路面積水，超出原先隧道排水設計每小時約2公噸的3倍以上，抽水機花了3天才抽乾。

為提升中仁隧道排水能力，公路局2023年斥資1.9億元進行排水改善工程，工程有路基排水工程隧道內涵管開挖、施作排水箱涵、重新刨鋪路面等項目。從北上、南下隧道依序施作改善排水，北上隧道先動工，改善長度2．7公里，北上隧道分階段施工，完成後繼續施作南下隧道，預計今年底南、北改善完成。

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