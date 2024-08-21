花蓮鳳林農地轉科技園區？「嫌惡設施集中地」林榮里民怒了

鳳林鎮榮開段農地地主找規劃公司要成立鳳林科技園區，由於土地還包括國有財產署、縣府，今天舉辦會勘。（記者花孟璟攝）

2024/08/21 23:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕趕在國土計畫法明年4月30日實施前，花蓮鳳林鎮林榮里有農地被劃為「農一」的地主，找規劃公司要做「科技園區」及招商，今天舉辦說明會，但林榮里已是花蓮多個「嫌惡設施」集中地，民眾無法接受又有工業區，炸鍋怒找縣議員陳情，業者強調「不會規劃地面光電」，民眾則批「花蓮沒缺工業區」，請替大家想想！

國土計畫法明年5月上路，非都土地部分取代區域計畫法，影響最大的就是非都市土地的農業用地，因為新法實施後，農地無法再變更成為工廠、建地，過去轉成工業區後可以變更為丁建，未來「農業發展地區」只能農業相關使用，縣府今年5月已陸續公告花蓮縣各鄉鎮的國土功能分區土地清冊。

「我是鳳林鎮榮開段183地號的地主，感謝大家來關心這塊土地的發展！」說明會上，余姓地主以董事長身分向參加民眾鞠躬，之後會議交給規劃公司主持，包括縣府觀光處工業管理科、國有財產署等都有到場了解，縣府及國有財產署都說示，尚未收到興辦事業計畫書。由於會場沒提供書面資料、無具體開發方向，現場民眾炸鍋，質疑聲不斷。

居民李先生說，「科技園區的投資案，到底是要投資什麼」，現場什麼資料都看不到，也不知道什麼產業要來，會不會造成農地汙染；里長陳嬌妹也說，林榮里美好的自然環境，不能再有汙染，開發案必須考慮環境，否則屆時民眾一定會抗議。

居民范先生說，他這幾年參加的說明會、公聽會，從狗貓收容所、肉品市場內的動物焚化爐、地面型光電說明會等等，至少4、5個，「每一場都反對，每一場都蓋好了，參加說明會比較像是幫開發單位背書」。

里民莊小姐也說，鳳林好不容易成為全台灣第一個「國際慢城」，而且鳳林鎮長橋里已在2008年由環保署（今環境部）成立占地22公頃的環保科技園區，但目前沒有廠商，「園區內蚊子都比人還多」，再來一個科技園區毫無必要，業者也不可能來投資，何況用水哪裡來？請設置前先設身處地替花蓮人想想！

規劃業者說，目前只是申請案第一步，希望先蒐集地方意見，納入可行性及規劃報告中送縣府審查，公聽會之後還有冗長程序。對於民眾擔憂會變成地面型光電？業者強調，絕不會是光電廠，目前也在徵求相關行業在東部投資的意願。

經查，鳳林科技園區預定9.7公頃土地，位於林榮里榮開段，土地總共21筆，除了2筆國產署水利用地、縣府1筆交通用地，其餘95％余姓地主所有，屬於一般農業區農牧用地，在縣府已送內政部審議的國土功能分區圖中，歸類為「農業發展地區第一類」，簡稱農一，被劃為農一代表是最優良的農地，方正完整，不過土地現況是荒廢已久，原本是溪埔地，大小礫石很多，只有外來種銀合歡、香蕉及雜木林。

接獲陳情的縣議員林源富說，經了解，縣府19日才收到公文，馬上就在今天開說明會，時間過於倉促，也沒有鳳林鎮公所、縣府農業處人員前來，只有觀光處到場。他強調，花蓮的美崙、光華以及長橋里的環保科技園區都還有大量的廠房土地閒置，實已不需要再做科技園區，地方的聲音是未來要發展的產業必須與農業相關，或「建議去縣府規劃的環保科技園區」，若堅持要開發，他建議做遊憩園區。

鳳林鎮榮開段的農地幾乎都是「農一」，其中9.7公頃的余姓地主趕在明年國土計畫法實施前要成立科技園區（黃框處）。（記者花孟璟攝）

鳳林鎮有農地被劃為「農一」，地主趕在明年國土計畫法實施前要成立科技園區，但當地民眾質疑聲音多。（記者花孟璟攝）

鳳林鎮榮開段土地要成立科技園區，民眾在說明會上不以為然。（記者花孟璟攝）

鳳林鎮榮開段被縣府劃為「農一」土地，由於是砂礫地所以不宜農，地上多是被移除的大片銀合歡、香蕉及雜木林。（記者花孟璟攝）

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