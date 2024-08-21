休養生息！花蓮松園別館9月起暫休園 重新開放時間未定

松園別館在上月凱米颱風過後，園區老樹倒的倒斷的斷，需要時間修復。（取自松園別館網站）

2024/08/21 20:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕歷史建築花蓮市松園別館位於美崙山上，視野居高臨下，1942年啟用時，為日本「花蓮港陸軍兵事部」辦公室，包括旁邊的自來水場園區，四周都是老松樹，景色優美，假日吸引許多遊客，但凱米颱風過境造成老松樹折損，將在暑假結束後9月起暫時休園，未來重新開放時間將在退輔會討論後公布。

松園別館園區老松樹多年來因松材線蟲、褐根病折騰，委請樹醫師來診治，上月凱米颱風過後老樹更元氣大傷，營運的祥瀧公司日前與退輔會悄悄達成共識，將「暫時休園」，但低調未宣。

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文史工作者葉柏強今天在臉書貼文，指「松園別館營運到本月底」，之後會休館一陣子，可能長達數個月以上，想要看看松園風光的民眾，趕快把握月底前最後幾天，貼文一出也引發轉貼及注意。

松園別館負責人羅曼玲表示，園區在上月凱米颱風過境後，讓老松樹們遭受重創，縣府農業處列管的老樹有一株折斷、5株倒塌，預計會在暑假結束後、9月起暫時休園，讓老樹休息一下，目前官網也沒有公告，只有告訴來參訪的遊客，至於未來重新開放時間會由退輔會後續規劃。

包括2層樓的洋樓主建築、武道館、防空壕，還有台地上遍植的琉球松，視野往下看還可以遠眺太平洋、及花蓮港的燈塔，1942年落成後，最初是花蓮港陸軍兵事部辦公室，戰後又做為美軍俱樂部，之後土地建物荒廢，早期曾是花蓮知名「鬼屋」，房地所有者退輔會一度要將其開發為觀光飯店！

經地方人士搶救，花蓮縣文化局2002年公告登錄歷史建築，由文化部（前文建會）出資整修，2004年落成後委外經營，目前經營的祥瀧股份有限公司從2006年開始營運，每年吸引超過20萬人次到訪，10多年前詩人陳黎發起「太平洋國際詩歌節」，邀請眾多國內外知名詩人聯吟，蔚為文化盛事，每年也舉辦定期藝文展演。

松園別館在上月凱米颱風過後，園區老樹倒的倒斷的斷，需要時間修復。（取自松園別館網站）

花蓮松園別館。（檔案照，記者花孟璟攝）

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