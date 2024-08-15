蘇花公路明解除夜間管制 白天仍維持3時段管制放行

圖為台9線蘇花公路匯德隧道通車畫面。（圖由公路局提供）

2024/08/15 12:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線蘇花公路和仁至崇德路受0403地震、凱米颱風重創導致柔腸寸斷，颱風過後由於崩塌土石量大進行夜間禁止通行管制，公路局東區養護工程分局今指出，從明天下午5點起解除夜間封路，白天因工程進行，仍維持原先3時段的通行管制，19日後放行時間有變，呼籲用路人注意。

公路局東區養護工程分局指出，經南澳工務段積極搶修緊鄰公路土方降挖清運，已初步提升公路抗災能力，蘇花公路和仁至崇德路段日間持續進行施工管制，明天（16日）早上6點到8點、中午12點到下午1點開放放行，16日下午5點以後夜間不管制，假日也不管制。

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公路局東區養護工程分局提醒，和仁至崇德路段持續辦理災害搶修作業及下清水橋搶修施工交維管制，19日以後，日間放行時間改為上午10點到10點20分、中午12點到下午1點，下午3點到3點20分。管制位置北端為台9線仁水隧道北口前（台9線154.8K），南端為崇德管制站（台9線165.7K）。

公路局東工分局強調，依據氣象情資，蘇花公路山區近日受午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，且0403地震後上邊坡尚處於較不穩定狀況，放行時段內，將依天候及道路巡查結果不排除有暫停放行的可能；行經災修工區如遇有臨時路況或施工需要，將採機動管制措施，屆時請配合依人員指揮引導通行。

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