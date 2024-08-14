德籍教授花蓮失聯家屬質疑 警方：並無延誤救援

德國教授柯尼哲（Ralf Klausnitzer）3月下旬在台灣出差期間失蹤，至今下落不明。（翻攝臉書）

2024/08/14 11:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕德國教授柯尼哲（Ralf Klausnitzer）3月下旬在台灣出差期間失蹤，至今下落不明，近日父母投書「柏林人報」，指出德台間因無正式外交關係，跨國求援初期遭遇不少困難，質疑花蓮警方搜救不力、DNA採集、電腦遭改版等。花蓮縣警察局今回應，4月2日警方獲報後就展開搜救，並沒有延誤救援。

8月12日「柏林人報」（Berliner Zeitung）以「兒子去台灣出差，卻消失得無影無蹤」為題刊載柯尼哲（Ralf Klausnitzer）父母投書，內容詳述其子在台灣失蹤事件，以及找尋柯尼哲時，在德台兩地遭遇的困難與疑慮。

投書中提及柯尼哲兩個兒子6月飛往台灣尋找父親的經歷，卻給他們留下複雜且不安的印象，包括父親遺留下來的電腦操作系統被改成中文、原計劃前往可能的事故現場行程因餘震理由被臨時取消；也認為當地警員執行了一些不必要的識別程序，例如反覆取樣他們的DNA，並在過程中大笑著拍照。

花蓮縣警察局今回應指出，3月28日飯店退房發現德籍教授Ralf Klausnitzer沒有退房，飯店把房間遺留的物品送到派出所，原訂4月1日班機回德國但沒有搭機，2日家屬跟淡江大學聯繫，2日2點28分淡江大學跟淡水分局報案，隨即轉報花蓮縣警局，派員到入住飯店了解案情，調監視器確認Ralf Klausnitzer在26日7點50分一早搭車客運往太魯閣。

警方2日到客運公司調閱監視器，確認Ralf Klausnitzer在天祥下車後，並沒有在搭車返回花蓮市區隨即通報轄區新城分局協尋，隔日一早發生0403花蓮地震，太魯閣受損嚴重，交通、電力、電信全部中斷，後續在中橫公路可以通行後，結合警消組成搜救隊，共7次沿可能周邊步道搜尋，但都沒有尋獲，太魯閣餘震落石不斷，都有跟家屬說明。

警方指出，有調閱德國門號通信記錄，發現3月26日至4月3日上午7點（大地震發生前），均在花蓮縣秀林鄉天祥地區，研判可能在該地區失蹤，經新城分局連續在4月15、17、29、30日及5月7日等前往天祥地區山莊、工寮、空屋、綠水步道、文山溫泉、白楊步道等可能出沒景點，均無發現德籍男子身影，且訪查轄區旅宿業者亦無所獲。

今年6月9日Ralf Klausnitzer的兒子來台，花蓮新城警方協助採DNA，並陪同兩個兒子到太魯閣，說明失聯搜救情況，採集DNA過程請家屬簽署同意，採集過程為了慎重，才會多次請家屬配合並拍照存證，過程並無嘻笑、輕浮的態度。

警方根據飯店的遺留筆電聯繫德國在台協會，針對筆電內容確認跟翻譯，變更成中文作業系統，就是為了要方便辦案人員找線索，筆電內確定有在台的旅行計劃跟返國班機時間，沒有其他可利搜救的情資，目前依照失蹤人口處理持續追蹤。

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