光電影響環境？花蓮蓋台灣首座通量研究塔 展開至少10年研究

在光電模組與花蓮溪之間有留一片滯洪池，研究團隊也發現稀有的地生蘭禾草芋蘭。（記者花孟璟攝）

2024/08/13 22:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮鳳林鎮預計申請太陽光電案場的面積高達1700公頃，目前僅有兆豐農場旁星耀能源「生豐電力」66公頃營運中。國立東華大學獲國科會專案計畫進行至少10年的環境監測。東華大學教授張世杰表示「數據會說話！」太陽光電板為了蒐集最多能量來發電，其實對陽光的反射率只有10％，森林為15％，打破外界刻版印象。

東華大學環境學院教授孫義方說，國科會在東華有2個整合型大計畫，其一是在全國成立長期社會生態研究站，台灣目前有4個，花蓮市其中之一，透過建設基礎核心設施與監測，了解氣候變遷、環境改變對當地社會生態的影響；另一個整合新計畫就是針對光電，4年前就啟動，他認為，這類研究如果不作長期計畫，1、2年其實看不出影響。

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為釐清光電設施與平地森林的能量及水分交換、二氧化碳變化等影響，東華大學「生態及永續科學跨領域研究中心（CIRES）」與光電業者啟動產學合作計畫，從建廠前、施工期至維運期，進行長期的動植物、大氣環境、土壤及社會文化等全面向調查。

生豐電力公司地點在鳳林鎮兆豐農場、花蓮溪之間，原本都是森林區，由於該地為花蓮溪沖積形成，土壤貧瘠，造林區並非所有區域都生長良好，光電場與周邊最近社區距離都在3公里以上，66公頃面積共設置21.4萬片光電模組，2018年申請許可、2022年完工並於11月併網，每年發電量8千萬度。

然而因為立委及民間環團陸續發現，花蓮鳳林鎮的太陽光電場面積幾乎佔全鎮6分之1，規模龐大，引發民眾憂慮，國立東華大學生態及永續科學跨領域研究中心主任張世杰說，為此在生豐場區設置全國第一座位於光電場內的「通量塔」，透過紅外線氣體分析儀、風速風量計、溫溼度計、氣體分析，收集溫室氣體二氧化碳、甲烷、水份、可感熱及輻射變化、土壤含水量、熱通量等監測研究，甚至在太陽能板下方也有收集從光電板流到土壤的雨水，以分析其成分，希望了解光電場與大氣、土壤之間的二氧化碳、水循環收支詳情；同時，光電場的通量塔蒐集到的數據，與林保署在大農大富平地森林園區的通量塔，兩邊數據作對照分析，希望以客觀的科學研究數據來說話。

張世杰說，監測結果發現，與森林相比，光電場上方空氣確實有被加溫，為此團隊與美國密西根大學合作，將進行氣候模式模擬，因此熱空氣上升後，到底是週邊有冷空氣來填補，或擴散到周邊社區影響氣溫，有待進一步研究。

另外，針對附近居民憂慮，光電板會反射光線造成刺眼，張世杰說，根據測量數據，光電板反射率約為0.1，也就是約10％陽光被反射出去，至於森林的反射率則有15％，其實顛覆一般想像！因為光電場的目的就是盡可能獲取最多能源來發電，反射的陽光並沒有外界以為的高。

光電場內由東華環境學院架設9部自動相機，國立東華大學專長研究鳥類及哺乳動物的博士鄭舜仁說，相機架設地點選在光電場中央、電場與森林邊緣、農地邊緣等區域，雖原本在森林活動的物種少了，但吸引到喜愛開闊地環境的物種，目前已記錄到保育類鳥類環頸雉媽媽，在太陽能板下產卵、一窩鳥寶也成功孵化，夜間則有保育類哺乳動物麝香貓出沒，前後共紀錄到鳥類26種、哺乳類6種。

而光電場東側靠近花蓮溪設置滯洪池，經洄瀾風生態公司調查，滯洪池中央區域有近80株地生蘭花禾草芋蘭。禾草芋蘭是珍稀物種，近年族群量持續減少，在台灣植物紅皮書列為接近受脅（NT）等級，成果近期也會公布。

張世杰說，森林砍掉改作光電場，少了樹木行光合作用，毫無疑問地對於碳排放當然有影響，以花蓮生豐電廠而言，去年1公頃土地約排放7公噸二氧化碳，同一時間大農大富平森園區則吸收25公噸的二氧化碳，碳吸存能力確實因為光電場被破壞；但如回歸到光電場設置目的，是希望取代石化燃料、減少碳排，依花蓮的日照量計算，1公頃1年可發113萬度電，以每度電排碳0.4公斤，1公頃的光電約可抵免約500多公噸的碳排放。

至於森林的用水量研究，也與一般印象不一樣，張世杰提到，森林是植物需要從土壤中吸收水分、再蒸散至空氣，過去一年光電場蒸發散量約500毫米，森林是800毫米，光電場多保留300毫米水分給土地。

光電板影響環境嗎？都市傳說光電板使用酸洗？流下的水會汙染土壤？在花蓮生豐電場太陽能板下方有收集水桶，進行成分分析。（記者花孟璟攝）

花蓮鳳林鎮生豐電力的太陽光電模組支架下方，設置的紅外線自動相機，只要有動物經過就會自動記錄。（記者花孟璟攝）

東華大學張世杰教授說，太陽光電模組下方設置收集水桶，可分析模組板流下來的水的成分，了解有無汙染。（記者花孟璟攝）

東華大學陸域生態研究是在太陽光電案場內的通量塔，是全國首座在太陽光電案場進行的基礎研究，可以觀測包括溫室氣體、能量通量、氣溫、相對濕度、風速、風向、長短波淨輻射、光合作用光子通量、土壤溫度及含水量、土壤熱通量等參數。（記者花孟璟攝）

太陽能板會反射陽光、造成周邊居民刺眼？東華大學團隊以儀器測量顯示，光線反射出去只有10%，比森林的15%少。（記者花孟璟攝）

環頸雉媽媽和出生在太陽能光電模組下方的環頸雉寶寶，在光電板下方的陰影散步躲太陽。（東華大學提供）

生豐電力在鳳林鎮66公頃的光電場，業者承諾會把所有的監測數據定期在官網公布，作到環境友善。（生豐電力提供）

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