走路擦撞爆衝突？男遭黑幫嗆聲刀刺腹部重傷 花警追緝4人到案

花蓮市國聯五路發生一打架鬥毆事件，其中一人遭刀刺成重傷。（民眾提供）

2024/08/12 16:39

〔即時新聞／花蓮報導〕花蓮連姓、張姓男子日前到花蓮市國聯五路KTV慶生後，走在路上遇到一群約10多人男女酒客，對方突然叫住他們後大聲嗆聲挑釁，隨即有5人上前圍毆2人，邊打變嗆自己的黑幫堂號，還有人拿出彈簧刀往張姓男子腹部刺去，造成張男大量出血身受重傷，花蓮警分局獲報後，陸續帶回相關人等，但刺人的黃姓男子逃逸，警方尋線追緝中。

被害人說，10日凌晨4點多，他與朋友慶生唱歌離開KTV後，行經國聯五路超商前看見有一群年輕人聚集，經過時對方喊「哈囉、哈囉」，他們回頭看就突然遭嗆聲，其中2人拿刀子衝過來，隨後一群人朝著他們圍毆，一名友人被架住並被刀子刺好幾刀，對方還報名號稱自己是「明仁會」。被害人稱，他們與對方無冤無仇，竟然被隨機攻擊，實在很恐怖。

警方獲報後趕到現場，但行兇的一群男女全部已鳥獸散逃逸，警方在國聯二路旁發現36歲張姓男子滿身是血倒在地上，傷勢嚴重，送醫後因大量失血、多處挫傷，還有氣血胸、腹部穿刺傷等傷勢，還在加護病房觀察。警方隨即巡線追查現場的男女，陸續帶回4人調查，其中1人在行兇後還跑去棒球場看球賽被帶回，經警方初步了解，雙方是因走路擦撞爆口角衍生衝突。

據了解，有殺人未遂、傷害、妨害秩序、恐嚇等犯行的黃姓男子過去在花蓮涉及多起傷害聚眾鬥毆案，但都尚未審理完畢。花蓮警方指出，花蓮分局旋即成立專案小組展開調查，查明相關涉案人身份，並陸續緝獲到案，將釐清5男是否具幫派背景；全案依殺人未遂、傷害、恐嚇、妨害秩序等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮市國聯五路發生一打架鬥毆事件，其中一人遭刀刺成重傷。（民眾提供）

花蓮市國聯五路發生一打架鬥毆事件，其中一人遭刀刺成重傷，花蓮警方陸續帶回行兇的嫌疑人。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法