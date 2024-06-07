蘇花路廊端午連假首波車潮 明早8時湧現 料午後緩解

端午連假首日，蘇花路廊首波車潮預估將於上午8時湧現。（記者游太郎攝）

2024/06/07 16:27

〔記者游太郎／花蓮報導〕113年端午節連續假期明天開始，公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預估首日（8日）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約14000輛次/日，首波車潮將自上午8時起湧現，尖峰時段最高車流量達1060輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，壅塞情形將持續至中午12時以後緩解。

公路局東工分局指出，蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳的用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局規劃於蘇澳及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應端午連假蘇花路廊湧入的大量車潮，將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流。

113年端午節連假台9線及台9丁線蘇花路廊禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、6月8日：5時至17時（雙向）。

二、6月9日：7時至13時（雙向）。

三、6月10日：12時至18時（雙向）。

東工分局表示，假期後段則以北返車流為主，預估第3日（10日）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約14800輛次/日，車潮將自下午1時起陸續湧現，壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。

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