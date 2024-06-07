為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

蘇花路廊端午連假首波車潮 明早8時湧現 料午後緩解

端午連假首日，蘇花路廊首波車潮預估將於上午8時湧現。（記者游太郎攝）

端午連假首日，蘇花路廊首波車潮預估將於上午8時湧現。（記者游太郎攝）

2024/06/07 16:27

〔記者游太郎／花蓮報導〕113年端午節連續假期明天開始，公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預估首日（8日）將出現南下最大車潮，南下全日交通量約14000輛次/日，首波車潮將自上午8時起湧現，尖峰時段最高車流量達1060輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，壅塞情形將持續至中午12時以後緩解。

公路局東工分局指出，蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳的用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局規劃於蘇澳及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；另因應端午連假蘇花路廊湧入的大量車潮，將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段的車流。

113年端午節連假台9線及台9丁線蘇花路廊禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、6月8日：5時至17時（雙向）。

二、6月9日：7時至13時（雙向）。

三、6月10日：12時至18時（雙向）。

東工分局表示，假期後段則以北返車流為主，預估第3日（10日）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約14800輛次/日，車潮將自下午1時起陸續湧現，壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇花路廊端午連假交管出爐 6/8南下將出現最大車潮
2024/05/24 16:13

蘇花路廊端午連假交管出爐 6/8南下將出現最大車潮
端午連假 蘇花路廊南下 6/8上午最塞
2024/05/25 05:30

端午連假 蘇花路廊南下 6/8上午最塞

投資挹注市政路蘿曼蘿蘭成七期指標
健康網》黃仁勳大啖肉粽過端午！ 營養師教最佳2吃法
2024/06/07 14:57

健康網》黃仁勳大啖肉粽過端午！ 營養師教最佳2吃法
端午節「午時水」 廖大乙建議這樣用可招財轉運
2024/06/07 15:06

端午節「午時水」 廖大乙建議這樣用可招財轉運

60歲男星曝私藏景點 好筋骨逛草山賞海芋
花蓮縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播