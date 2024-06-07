柯P評傅崐萁環島高鐵「天馬行空」 強調花東三法應個別討論

柯文哲今天安排花蓮環騎，身穿全套車衣上午騎經將軍府。（記者花孟璟攝）

2024/06/07 11:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民眾黨主席柯文哲今天安排「花蓮環騎」之旅，希望支持花蓮觀光業，被問及民眾黨對花東三法的態度，是否認為傅崐萁甩鍋給韓國瑜？柯文哲認為花東三法還是要分開個別討論，會優先支持花東快，至於環島高鐵「我覺得有點天馬行空啦」！

針對花東三法，民眾黨的態度，柯文哲說，花東三法是這樣，三個應該要個別討論，民眾黨的態度是「優先支持花東快」，因為花東快從1989年講到現在已經35年了，花蓮到台東至今沒有一條安全快速的交通幹道，但西部光是橫向的快速道路都有12條，他舉過去他在台大當創傷部主任，曾看過數據發現花東地區車禍死亡人數偏高，其中一個很大的理由是交通路線不是很完善，所以建構花東快是有需要的。

至於國道6號延伸花蓮、環島高鐵，柯文哲說「是這樣啦，一分錢一分貨」，殺頭生意有人做，柯文哲認為，如果要做需經過財務評估，因此民眾黨不會主張用特別預算，應按部就班，回歸到科學的態度去處理，民眾黨一向標榜理性、務實、科學，不見得3個法案要綁在一起，凡事有輕重緩急，目前首重先有一條台北到花蓮安全快速的道路，再接上花東快，這是第一優先。「至於環島高速鐵路，這我覺得有點天馬行空啦」！

針對目前國民黨內對花東三法意見不一，柯文哲認為，每個人都能表達自己意見，拿到檯面上理性辯論很快就會有答案，先做花東快，至於其他的慢慢再討論吧。

柯文哲今天安排花蓮環騎，身穿全套車衣跨上單車，由在地車友陪騎，包括黨籍立委林憶君、花縣議員傅國淵等，與柯文哲上午從美崙石雕公園出發、沿著台9線騎到松園別館、將軍府，又到壽豐鄉鯉魚潭騎環潭公路、下午至瑞穗東昇茶行喝蜜香紅茶，妻子陳佩琪沒有參加騎行，而是搭保母車隨行。柯文哲說，這趟到花蓮主要是為了支持花蓮的觀光旅遊，並未安排與縣長徐榛蔚見面，沒有涉及縣府。

柯文哲評傅崐萁環島高鐵，覺得「有點天馬行空」。（記者花孟璟攝）

柯文哲今天安排花蓮環騎，上午到花蓮將軍府參訪，針對花東三法提出民眾黨觀點，妻子陳佩琪雖沒陪騎，但有隨行參加。（記者花孟璟攝）

柯文哲今天到文化部補助花蓮縣府文化局修復的將軍府歷史建築參訪，不過並未安排與花蓮縣長徐榛蔚見面。（記者花孟璟攝）

柯文哲今天安排花蓮環騎，民眾黨不分區立委林憶君等隨行陪同。（記者花孟璟攝）

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