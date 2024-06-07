柯P評傅崐萁環島高鐵「天馬行空」 強調花東三法應個別討論
〔記者花孟璟／花蓮報導〕民眾黨主席柯文哲今天安排「花蓮環騎」之旅，希望支持花蓮觀光業，被問及民眾黨對花東三法的態度，是否認為傅崐萁甩鍋給韓國瑜？柯文哲認為花東三法還是要分開個別討論，會優先支持花東快，至於環島高鐵「我覺得有點天馬行空啦」！
針對花東三法，民眾黨的態度，柯文哲說，花東三法是這樣，三個應該要個別討論，民眾黨的態度是「優先支持花東快」，因為花東快從1989年講到現在已經35年了，花蓮到台東至今沒有一條安全快速的交通幹道，但西部光是橫向的快速道路都有12條，他舉過去他在台大當創傷部主任，曾看過數據發現花東地區車禍死亡人數偏高，其中一個很大的理由是交通路線不是很完善，所以建構花東快是有需要的。
至於國道6號延伸花蓮、環島高鐵，柯文哲說「是這樣啦，一分錢一分貨」，殺頭生意有人做，柯文哲認為，如果要做需經過財務評估，因此民眾黨不會主張用特別預算，應按部就班，回歸到科學的態度去處理，民眾黨一向標榜理性、務實、科學，不見得3個法案要綁在一起，凡事有輕重緩急，目前首重先有一條台北到花蓮安全快速的道路，再接上花東快，這是第一優先。「至於環島高速鐵路，這我覺得有點天馬行空啦」！
針對目前國民黨內對花東三法意見不一，柯文哲認為，每個人都能表達自己意見，拿到檯面上理性辯論很快就會有答案，先做花東快，至於其他的慢慢再討論吧。
柯文哲今天安排花蓮環騎，身穿全套車衣跨上單車，由在地車友陪騎，包括黨籍立委林憶君、花縣議員傅國淵等，與柯文哲上午從美崙石雕公園出發、沿著台9線騎到松園別館、將軍府，又到壽豐鄉鯉魚潭騎環潭公路、下午至瑞穗東昇茶行喝蜜香紅茶，妻子陳佩琪沒有參加騎行，而是搭保母車隨行。柯文哲說，這趟到花蓮主要是為了支持花蓮的觀光旅遊，並未安排與縣長徐榛蔚見面，沒有涉及縣府。