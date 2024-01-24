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花蓮新城鄉透天厝大火！2幼童不幸身亡 2老重傷急救

花蓮新城鄉嘉里四路二層樓透天厝下午失火，警消到場時已經全面燃燒。（花蓮縣消防局提供）

花蓮新城鄉嘉里四路二層樓透天厝下午失火，警消到場時已經全面燃燒。（花蓮縣消防局提供）

2024/01/24 18:44

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮新城鄉嘉里四路一棟二樓民宅，今天下午3點多竄出濃煙，警消獲報前往灌救，最先救出60多歲婦人，隨後又在1樓發現燒傷的3歲、2歲童及70歲老翁，2名孩童已失去生命跡象，送醫後不治，2位老人家仍在慈濟醫院加護病房急救中。

新城鄉嘉里四路一棟鐵皮加蓋的兩層樓平房今下午傳出火警，附近民眾被濃煙火光嚇到，花蓮縣119獲報後，派出北埔、自強、美崙分隊共5個分隊16車、32警消及15名義消前往灌救，但消防車到場時，民宅1、2樓已全面燃燒，火勢甚至波及兩邊民宅，60多歲婦人在2樓陽台呼救，警消立刻架梯將婦人救出送往花蓮慈濟醫院。

花蓮縣消防局第一大隊大隊長吳佳奇指出，當時警消拉水線進入1樓火場灌救，約15分鐘控制火勢，但清理火場時卻發現1樓房間內有3歲男童、2歲女童遭到燒燙傷，已失去意識、無呼吸脈搏，立即給予高級救命術及CPR處置；隨後又於一樓後側發現一名年約70歲男性，吸入性嗆傷及大面積燒燙傷，立即給予處置後，4人均送往慈濟醫院，可惜2名孩童送醫後不治。失火原因目前正調查鑑識中。

花蓮縣社會處也立即前往了解狀況，社會處長陳加富說，起火點72號房屋為屋主自住，為中低收入戶，共居住6大4小，70歲屋主是老榮民，與大姪女夫妻及3子女、小姪女與男友和1名新生兒同住，房間另分租給60多歲婦人，送醫的是屋主及60多歲分租婦人，還有屋主大姪女的3歲長子、2歲次女，可惜2名幼童送醫後都急救無效身亡。

陳加富表示，社會處已經指派志工前往醫院提供協助，後續將協助安置、提供餐食和保暖衣物。

花蓮新城鄉嘉里四路二層樓透天厝下午失火，警消到場時已經全面燃燒。（花蓮縣消防局提供）

花蓮新城鄉嘉里四路二層樓透天厝下午失火，警消到場時已經全面燃燒。（花蓮縣消防局提供）

新城鄉嘉里四路民宅起火。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅起火。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅起火。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅起火。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅是一樓RC平房、二樓是鐵皮加蓋。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅是一樓RC平房、二樓是鐵皮加蓋。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅起火，火場一片狼藉。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅起火，火場一片狼藉。（記者游太郎攝）

新城鄉嘉里四路民宅起火，冒出濃煙竄空。（民眾提供）

新城鄉嘉里四路民宅起火，冒出濃煙竄空。（民眾提供）

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