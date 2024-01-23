徐輝明接任東華大學校長 趙涵捷卸任開心喊「我自由了」

東華大學舉辦新卸任校長交接，在教育部常務次長林騰蛟（中）監交下，前校長趙涵㨗（左）將印信交接給新任校長徐輝明（右）。（國立東華大學提供）

2024/01/23 19:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立東華大學去年遴聘第九任校長，副校長徐輝明獲選為新任校長，今天舉辦交接典禮，卸任的趙涵捷校長開心高呼「我自由了」，新任校長徐輝明說，東華大學今年7月1日即將邁入設校30周年，接任後將在教學創新及學術研究上更加卓越、精進。

東華大學新卸任校長交接典禮由教育部常務次長林騰蛟監交，新任校長徐輝明從卸任的校長趙涵㨗手中接下印信。徐輝明說，面對少子化衝擊及挑戰，在東華即將邁向30而立之年，除傳承東華的精神外，也將回應更嚴峻的高教競爭與挑戰環境，不僅教學創新與學術研究上須更卓越精進，發展重點領域及永續特色大學，在視野上須更全球化，秉持著「學術國際化、服務在地化」的理念，持續推動學術研究與發展、國際合作與交流，激勵學生自動自發正向學習，建立一所深耕地方特色且具國際競爭力的學府。

教育部常務次長林騰蛟說，卸任的趙涵㨗校長任內完成延宕11年之藝術學院大樓新建工程，並獲得第20屆國家建築金質獎建築工程類優等獎，也致力推動大學社會責任實踐，挹注研究經費與創新教學並深耕花蓮，帶動地區繁榮與發展，善盡大學社會責任，也提升東華大學國際排名；新任校長徐輝明在美國曼菲斯大學取得土木博士學位後返台任教，曾任宜蘭大學、東華大學總務長、東華大學副校長，2020年獲頒「土木工程教育傑出貢獻獎」，未來將著眼永續校園目標，繼續為東華創新輝煌校譽。

卸任校長趙涵㨗交接後開心表示「今天是123自由日，我也自由了」！曾擔任宜蘭大學校長的趙涵㨗說，花蓮及宜蘭土都非常黏，他覺得當校長雜務很多，所有事情都要概括承受，他也以其母校普渡大學吉祥物「火車頭」致贈新任徐輝明校長，象徵將火車頭的角色交付給新任校長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法