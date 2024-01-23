花蓮年貨大街2/3開賣！天天抽4K電視 壓軸抽iPhone 15

花蓮縣年貨大街6天活動2月3日起跑，號召90家攤商、年菜及年貨、伴手禮業者，在花蓮日出香榭大道舉辦。（記者花孟璟攝）

2024/01/23 20:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕龍年農曆年將至，花蓮縣2024年貨大街展售、太平洋燈會將在下週末2月3日起跑，花蓮縣府農業處號召90家攤商、年菜及年貨、伴手禮業者，在花蓮日出香榭大道舉辦，6天年貨大街現場每天送限量折價券紅包，滿額250元就送摸彩券，天天抽4K電視，壓軸日抽出最大獎iPhone 15等好禮。

「2024花蓮年貨大街展售活動」2月3日到8日下午5點到晚上10點，連續6天在花蓮日出大道（重慶路以東）開賣。縣府農業處長神淑雯指出，今年號召90家攤商共襄盛舉，分成特色排隊名店區「龍飛鳳舞如意桌」、傳統南北年貨專區「雲集南北好彩頭」、花蓮優質農漁特產品區「祥龍戲水展富貴」以及年節伴手禮「龍情蜜意禮」，共4大區，提供經濟實惠的價格及折扣盼讓鄉親買好買滿。

縣府說，為鼓勵民眾消費，現場天天送限量1500份的折價券紅包，也推出「滿額好禮四重送」活動，消費滿250元即可獲得摸彩券及好運蒐集遊戲券各1張，天天抽4K液晶電視、知名飯店年菜組、筋膜槍等萬元好禮，最終日壓軸抽出iPhone 15、無線吸塵器、空氣清淨機等3C及家電大獎。

此外，小朋友可以憑主辦單位戳章即可免費暢玩氣墊遊樂設施，小孩玩得開心、大人買得安心；好運蒐集遊戲券也歡迎大小朋友到遊戲區闖關，挑戰成功可抽紅包，有機會抽中年貨折價券、旺龍小提燈、花蓮蔬菜福袋等限量贈品，民眾於結帳時也可用多元支付，不用現金也能消費。

縣長徐榛蔚說，為了吸引更多年輕族群，首創年貨大街IG濾鏡特效製作，希望透過年輕人口碑行銷打卡；現場2月3日、4日也有學生繪畫比賽，比賽最大獎是樂高玩具組，相關活動將公布於花蓮縣政府農業處臉書粉絲專頁。

花蓮縣政府宣布，年貨大街6天活動2月3日起跑。（記者花孟璟攝）

花蓮縣年貨大街分成特色排隊名店區「龍飛鳳舞如意桌」、傳統南北年貨專區「雲集南北好彩頭」、花蓮優質農漁特產品區「祥龍戲水展富貴」及年節伴手禮「龍情蜜意禮」4大區。（記者花孟璟攝）

花蓮縣年貨大街有傳統南北年貨專區。（記者花孟璟攝）

花蓮縣年貨大街有花蓮優質農漁特產品區「祥龍戲水展富貴」，以及年節伴手禮「龍情蜜意禮」。（記者花孟璟攝）

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