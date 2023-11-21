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誤闖花蓮林道工寮 黑熊老邁飢餓誤食農藥亡

闖進工寮的年老公熊身材消瘦，重量僅60公斤。（林業及自然保育署花蓮分署提供）

闖進工寮的年老公熊身材消瘦，重量僅60公斤。（林業及自然保育署花蓮分署提供）

2023/11/21 21:05

〔中央社〕一頭台灣黑熊入侵花蓮長良林道工寮，救援後送途中死亡，日前檢驗結果出爐，黑熊年邁健康狀況欠佳，死亡前處於長時間飢餓狀態，最終因誤食農藥（聚乙醛）中毒死亡。

林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，10月19日獲報有台灣黑熊入侵長良林道4.5公里處工寮，當時雖經施放大龍炮及防熊噴霧卻仍未離開，而在驅離前即發現黑熊有異常喘息聲，工作人員決定進入工寮檢視，發現黑熊出現全身抽搐的神經症狀且呼吸急促，在送往野灣野生動物醫院途中即休克死亡。

林業保育署花蓮分署表示，連夜將黑熊遺體送農業部獸醫研究所進行病理解剖與檢驗，發現這隻公熊皮下脂肪及肌肉量極少，體重僅60公斤，從體態及各項檢查判斷，這隻黑熊不但營養低下且已年邁，又因長時間處於飢餓狀況（後段腸道皆無內容物），再因攝入大量人類食物及含聚乙醛成分的除蝸牛農藥而死亡。

花蓮分署說明，聚乙醛（Metaldehyde，化學名：四聚乙醛）被廣泛使用在防治福壽螺和非洲蝸牛。在黑熊死因確定後，就工寮環境再度檢視，發現工寮內僅存放生活用品及少量食物，並無聚乙醛或其他農藥。

此外，花蓮分署於長良林道周邊沿線巡查，確認區域周邊主要種植苦茶樹，且為有機栽培，並無使用除蝸牛藥或其他農藥，因而研判黑熊闖入的工寮並非第一現場，但黑熊究在何處誤食農藥仍難以推斷。

花蓮分署指出，這起可能是因為黑熊老邁虛弱，覓食不易，最終因飢餓導致誤食農藥的中毒事件，應該只是一件非常特殊的個案。但也呼籲民眾應妥善存放農藥，避免人畜誤食造成憾事。黑熊雖然未能成功獲救，仍對通報與提供協助的卓溪鄉族人表達感謝。

一頭年老公熊闖入卓溪鄉古風村的工寮，熊是從工寮後方的鐵皮扒開一個洞跑進工寮內。（林業及自然保育署花蓮分署提供）

一頭年老公熊闖入卓溪鄉古風村的工寮，熊是從工寮後方的鐵皮扒開一個洞跑進工寮內。（林業及自然保育署花蓮分署提供）

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