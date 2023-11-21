花蓮綠營立委參選人張美慧登記 盼與蕭美琴「雙美合體、花蓮再起」

民進黨花蓮立委參選人張美慧今天上午到選委會登記。（記者王錦義攝）

2023/11/21 14:20

〔記者王錦義／花蓮報導〕2024總統及立委選舉即日起至週五受理登記，民進黨花蓮立委參選人張美慧今天上午到選委會登記，張美慧期盼選民透過手中選票終結傅家20年特權政治，讓花蓮不一樣，也期待與副總統參選人蕭美琴「雙美合體、花蓮再起」。

張美慧說，「認真的人不管在哪個位子都很認真，不會改變為民、為國家、為花蓮付出的心意，請給認真的人機會」，蕭美琴過去在花蓮爭取蘇花安、重啟花東快評估、有機農業研究中心、擴大灌區等建設目前都已經在進行中，由她來繼續延續蕭美琴認真為花蓮服務的機會。

張美慧說，蕭美琴過去對戰過傅崐萁，所以後續選戰怎麼進行、爭取鄉親支持，要由黨部、競選團隊來跟美琴的團隊討論，也希望美琴也能回來花蓮看看過去立委任內爭取的建設現在都在進行當中，也有很多都已經有成果，蕭美琴返台投入輔選的第一站，也將回到蕭美琴最深愛的花蓮。

「做了20年是還要做多久？」張美慧說，這幾個月在基層跑，聽到很多鄉親都有一樣的心聲，就是傅崐萁在花蓮已經做了20幾年，但花蓮停滯沒有進步，覺得台東這幾年還超越花蓮，在很多媒體調查的花蓮整體競爭力，花蓮的排名也都落後台東，首長施政滿意度也是下滑。

張美慧強調，她會延續兩位政治前輩的風範傳承田智宣、延續蕭美琴，讓不分族群、不分黨派的政治風範重新在花蓮生根，她要打破特權家族政治，澈底終結「花蓮國」的惡名，找回花蓮正常發展，找回花蓮光榮感，相信蕭美琴、張美慧「雙美合體，花蓮再起」一定能決定新花蓮。

張美慧說，這次參選她推出交通、觀光、農業、經濟等六大面向的政見合計28條，還有三大亮點政見包含65歲以上假牙免費、65歲以上免繳健保費及爭取花東快速公路，把花蓮人最需要的建設放入28條政見中，希望蕭美琴能以副總統高度為台灣做事，張美慧可以前進立法院為花蓮爭取重大建設。

民進黨花蓮立委參選人張美慧今天上午到選委會登記。（記者王錦義攝）

民進黨花蓮立委參選人張美慧（中）今天上午到選委會登記。（記者王錦義攝）

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