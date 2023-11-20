花蓮飛行傘頻傳事故 縣府改口將制定自治條例管理

花蓮發生飛行傘意外，縣政府日前回應外界指出不會訂定自治條例，依中央母法辦理，但今天在議會成為議員質詢焦點。（縣議員張美慧提供）

2023/11/20 13:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮18日發生遊客玩飛行傘墜落死亡意外，有網友指控同家業者上月也發生過墜落事故；另外，2019年萬榮一間飛行傘也發生教練摔死意外，花蓮縣政府日前回應外界不會訂定自治條例，依中央母法辦理，但今天在議會成為議員質詢焦點；教育處回應說，將研擬規畫訂定自治條例，盼一年內完成草案，並送交縣議會審查。

縣議員張美慧今天在議會質詢說，飛行傘活動發生意外憾事，縣內尚有萬榮、新城有相關活動，縣府如何進行管理及輔導？未來該如何避免？希望縣內法令要趕快跟上，不要重蹈沙灘車產業的覆轍，未來將會召開專案會議，不讓意外憾事傷害花蓮觀光形象。

教育處代理處長翁書敏回應說，目前不管是許可管理或經營，皆依照中央法規，今年8月體育署協同縣府，對縣內5家業者實地查核輔導，確認這5家業者都沒有申請許可，而中央的「無動力飛行運動及其經營管理辦法」並沒有針對非法業者開罰，教育處將研擬規畫訂定自治條例，盼一年內完成草案，並送交縣議會審查。

翁書敏說，依照中央規定，只要業者沒有向地方政府申請許可，就是屬於非法，但中央管理辦法未有針對非法業者規定停業等相關罰則，只能告知業者不能營業或給予建議，目前法規上未有積極作為，現在研擬訂定飛行傘自治條例，希望能在一年內完成草案，對於規範業者能更有強制性。

翁書敏說，花蓮有2家飛行傘業者在秀林鄉，飛行區域可能與限航區重疊，這部分也會與航空站溝通；前天發生的意外，業者稱有保險，這部分還在確認中。

另外，在10月17日同家飛行傘業者也發生遊客墜落樹林意外，導致腿部與腰部有多擦挫傷，當事人抱怨業者沒有叫救護車，向教育處陳情卻未有回覆，對此，翁書敏說，正了解詳情並處理。

嘉義縣蕭姓女子與李姓男友原定12月底結婚，前天到豐濱鄉體驗飛行傘，疑似起飛前業者未做好確認動作，沒發現腿帶上的安全扣環未扣，墜落傷重不治，同傘涉案葉姓教練經複訊後以5萬元交保；王姓業者請回，檢警正釐清事故原因。

其他飛行傘業者指出，不是業者不想合法，包括場地安全、土地使用、飛行安全規則SOP、保險額度、教練飛行證等都按照政府規範，但至今縣府一直沒有下文；載客飛行體驗超過5000趟次的教練也說，飛行傘運動引進台灣約30年的歷史，只要按照安全規則走，安全性對比其他活動相對安全，擔心這項體育活動被污名化。

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