探索舊鈔「秘境」舊蘇花象鼻隧道 7旬翁體力不支卡峭壁獲救

來自新北市的70歲李姓男子想一探舊蘇花公路象鼻隧道美景，今天中午沒有做好任何登山準備就走下象鼻隧道的懸崖，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援。 （消防局提供）

2023/11/19 18:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕來自新北市的70歲李姓男子透過網路搜尋想要一探舊蘇花公路象鼻隧道的美景，今天中午沒有做好任何登山準備就走下象鼻隧道的懸崖，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援；搜救人員下切至海灘，因開始漲潮，擴大加速搜索，在半山腰找到李男，順利帶回路面。

花蓮縣消防局指出，中午12點多獲李姓男子報案稱，表示自己未攜帶到任何裝備獨攀，受困在秀林鄉和平隧道往北、未到象鼻隧道的峭壁上，無法自行移動請求救援。警消趕赴現場，因地形關係，報案人位置不明確、視線也無法搜尋，警消、特搜及岸巡單位等合力協尋。

搜救人員從蘇花公路下切至海灘，因潮汐開始漲潮，搜救人員加快搜索，於擴大搜索後在半山腰接觸李男，評估李男僅體力透支無其他不適，給予補給休息後，於下午3點多把李男引導回路面，自行離去。花蓮縣消防局呼籲民眾，舊蘇花公路沿線有警告標示，勿違規進入標示危險或是封禁的路段。

象鼻隧道日治時期稱「八號隧道」，是1931年開始通行巴士的第一代蘇花公路的11座隧道之一，遠觀有如大象鼻子，台灣銀行1961年發行的壹圓紙鈔，鈔票上的圖案就是象鼻隧道，由於臨海景色壯麗，近年成為新興的攀岩景點，但若沒有適當的攀岩設備及教練帶領，現場相當容易發生意外。

來自新北市的70歲李姓男子想一探舊蘇花公路象鼻隧道美景，今天中午沒有做好任何登山準備就走下象鼻隧道的懸崖，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援。 （消防局提供）

來自新北市的70歲李姓男子想一探舊蘇花公路象鼻隧道美景，今天中午沒有做好任何登山準備就走下象鼻隧道的懸崖，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援。 （消防局提供）

來自新北市的70歲李姓男子想一探舊蘇花公路象鼻隧道美景，今天中午沒有做好任何登山準備就走下象鼻隧道的懸崖，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援。 （消防局提供）

來自新北市的70歲李姓男子想一探舊蘇花公路象鼻隧道美景，今天中午沒有做好任何登山準備就走下象鼻隧道的懸崖，不料體力不支卡在峭壁向消防局求援。 （消防局提供）

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