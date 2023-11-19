花蓮飛行傘釀摔落意外 檢警等單位現場調查

花蓮縣政府及檢警今天上午回到發生飛行傘意外的豐濱鄉磯崎村進行調查。 （民眾提供）

2023/11/19 14:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕27歲蕭姓女子18日與李姓男友到花蓮縣豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人一傘，但飛至高空後，蕭女身上的安全扣環疑似脫落，從離地約10公尺高處墜落身亡，花蓮警方今會同相關單位到現場，雖然教練稱是安全帶脫落，但檢警仍要調閱相關影片，釐清事故緣由。

花蓮縣鳳林警分局、縣府教育處今天上午到花蓮縣豐濱鄉磯崎村發生飛行傘意外的現場調查，對於有媒體報導指出死者的友人指控業者沒有扣好安全帶就出發部份？鳳林警分局指出，獲報後已進行現場勘驗並查扣傘具，今天下午報請花蓮地檢署相驗，全案初步朝過失致死方向偵辦，扣環有無扣好部份還要調查。

縣府教育處指出，昨天教育處已成立調查小組，目前事故原因還在調查，業者雖稱有保險，但仍持續調查保險範圍為何；對於縣內無登記飛行傘部份，目前不會訂定自治條例，依照中央母法辦理，由於母法規範的起飛點、降落土地取的容許使用等，相當嚴謹，花蓮基本上都無法達成，且全台能達成的地方很少，合法的也沒有幾間，目前已要求業者停業，待調查結果報告出爐，才會有進一步的行動。

發生意外的27歲蕭姓女子平常熱愛戶外運動，去年2月她就曾到花蓮體驗飛行傘，當時還在高空中開心拍下影片，發在臉書上跟親友分享，沒想到這次和男友及閨密舊地重遊，又來體驗飛行傘，沒想到卻從此天人永隔。家人聽到噩耗也從嘉義趕到花蓮處理後事，檢察官也將在下午相驗遺體釐清死因。

蕭女的李姓男友有拍到起飛時畫面，提供給媒體並指控說，「業者在出發前連安全扣環都沒有扣就出發了」、「安全扣環疑似未扣上垂在一旁」，認為業者說有做好安全措施且沒有事發當時的GoPro影片，是想逃避責任；檢警對此說法表示還要進一步釐清。

飛行傘業者指出，一般安全護具套帶分為肩帶、胸帶與腿帶，護具腰帶和腿帶要固定在飛行傘套座上，如果定期檢查裝備及保養，有做好安全確認，扣環脫落的機會少之又少，飛行前，進行反覆詳細確認所有裝備以及檢查每一個扣環位置確保都完整安全，另外帶人有乘客套袋的時候，要注意不要遺漏檢查腿部扣環。

花蓮縣政府及檢警今天上午回到發生飛行傘意外的豐濱鄉磯崎村進行調查。 （民眾提供）

花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，初步懷疑是安全護具的扣環鬆脫，但詳細原因還在調查當中，圖為同型安全扣環。 （民眾提供）

花蓮縣豐濱鄉發生飛行傘意外，初步懷疑是安全護具的扣環鬆脫，但詳細原因還在調查當中，圖為同型安全扣環。 （民眾提供）

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