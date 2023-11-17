保育類魚鷹慘死魚塭鳥網 花蓮縣府、保七要查

珍貴稀有保育類猛禽魚鷹在花蓮壽豐鄉養殖區被鳥網纏住，已死亡1、2天以上，被眼尖民眾發現。（記者花孟璟攝）

2023/11/17 17:49

首次上稿：14:28

更新時間：17:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮壽豐鄉豐坪村養殖魚池多，今天有民眾發現一隻保育類魚鷹被鳥網纏住死亡，當地漁民抱怨說，附近野鳥常來魚塭偷魚，造成損失。對此，縣府農業處說，目前壽豐鄉合法申請的農民防鳥網有2處，下午縣府與保七到場確認為非法設置，恐違反野生動物保育法，將處1年以下有期徒刑、併科6萬至30萬以下罰金。

花蓮縣壽豐鄉豐坪村附近不少農民養吳郭魚，由於鳥害嚴重，部分魚塭設置鳥網防鳥，其中位於花蓮溪米棧大橋西側的魚塭，今天被人發現有魚塭的鳥網誤捕到珍貴稀有的保育類猛禽魚鷹，掛網死亡多日，折翼的魚鷹翅膀被纏繞在鳥網上，看得出經過激烈掙扎，加上連日下雨，羽毛殘破讓人心疼，而鳥網上不只1隻鳥，還有其他鷺鷥科鳥類因死亡多時，早就成為「鳥乾」。

縣府農業處長陳淑雯說，目前縣府在壽豐鄉核准的合法防鳥網只有2個地點，今天下午會同保七總隊前往現地，並連繫農民到場了解，確認為非法設置鳥網，現場拆下移除鳥網後，發現上頭包括保育類魚鷹共有6隻鳥屍，將送屏東科技大學進一步鑑定，全案後續交由保七總隊偵辦，因保育類鳥類中網死亡，觸犯野生動物保育法，恐處6萬元至30萬元罰款。

陳淑雯呼籲，農民如有農作物、魚塭需要防鳥，請務必向鄉鎮公所提出申請，經函報縣府後，將前往勘查確認是否合適，如縣府審查同意會發出原則同意函。

她說，合法設置的防鳥網是建議使用網目多、網眼小及顏色清楚鮮豔的網具，避免造成鳥類受傷，如鳥網一旦發現誤捕保育類生物應立即釋放，如發現鳥類受傷也應立刻通報縣府農業處動植物防疫所，以進行鳥類救傷。

花蓮溪鳥類生態豐富，不過目前僅花蓮溪口有設國家重要濕地，常到壽豐賞鳥的大學生說，魚鷹是日行性猛禽，壽豐的養殖區因食物很多，吸引魚鷹出沒，曾看過魚鷹俯衝捉魚畫面，也曾有攝影師拍到空中飛翔的魚鷹爪子抓著大吳郭魚。

當地居民也說，養殖區漁民不會經常來巡視魚池及鳥網，「現在連餵魚都有機器」，時間到就會噴飼料給魚吃，鳥網抓到鳥也不會清理，打算「鳥屍掛網示眾」藉此嚇鳥，雖然能體諒漁民害怕損失，但農漁民不見得有保育觀念，巡查人力又不夠，恐難防止保育鳥類被誤捕甚至死亡。

魚塭上被鳥網纏住死亡的珍貴稀有保育類魚鷹，鳥網上還不只一隻鳥屍，被「懸掛示眾」藉此嚇鳥。（記者花孟璟攝）

養殖魚池的飼料桶會噴灑飼料，都是自動化，池塘的魚當場萬頭鑽動，鳥網就架設飼料桶上面，魚鷹也因此殞命。（記者花孟璟攝）

橫掛在魚塭的鳥網是白色網子，遠看不明顯，常有鳥類被誤捕。（記者花孟璟攝）

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