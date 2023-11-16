花蓮光復鄉無公車部落 公路局補助開辦2路線幸福巴士

光復鄉太巴塱、加里洞、阿托莫、砂荖、大興、大富、大豐等無公車部落、村落，本月起可免費搭幸福巴士，鄉公所公布路線時刻表供民眾參考，下午時段也歡迎預約搭乘。（光復鄉公所提供）

2023/11/16 16:35

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉公所申請交通部公路局幸福巴士計畫，新採購一輛9人座車、聘司機，今天舉行幸福巴士通車典禮，新車將行駛太巴塱、大興豐富線，試營運期將免費搭乘。鄉長林清水說，193縣道及大興、大富、大豐等村子都沒有公車進入，希望讓老人家可以多多搭乘幸福巴士，別再冒險駕駛電動車。

光復鄉公所寫計畫爭取公路局補助，本月起開辦幸福巴士，由公路局1公里補助營運費37元，第一年預計經費310萬元，今天啟用，光復鄉長林清水、縣議員蔡依靜、鄉民代表會主席廖翊鈞還有各村村長、部落頭目上午聚集光復鄉公所前迎接幸福巴士通車，由頭目楊德成為幸福巴士啟用進行祈福。

林清水說，光復鄉在193縣道東富村、北富村、西富村的各個聚落，以及南邊的大興、大富、大豐村都是沒有公路客運地區，大富火車站也已經是無人站，民眾就醫就學不方便，而幸福巴士今天通車展開試營運後，即日起鄉民搭車免費，試營運期預計2、3個月後進行檢討，盤點搭乘情況並聽取民眾建議，以發揮偏鄉公共運輸功能。

鄉公所行政暨原住民事務課指出，光復鄉公所幸福巴士兩條路線為O型路線，每週一至五上午從光復鄉公所出發，各開兩班，其中太巴塱線行經站點包括北富村東北社區活動中心、加里洞活動中心、阿托莫活動中心、砂荖活動中心、馬富教會及光復車站；大興豐富線行經大興村活動中心、大富車站、大豐村活動中心、光復車站；下午為預約出車，需前一天預約，兩人成行，搭車都免費，預約電話03-8702206，分機173。

交通部公路局運輸組組長梁郭國說，全國目前有173個偏鄉、430條幸福巴士、幸福小黃等營運路線，花蓮縣目前有原本已開辦10鄉鎮25條路線，光復鄉是第11個開辦，共有太巴塱線、大興富豐線，希望提供偏鄉沒有公車路線地區的民眾也能享受到公共運輸。

他也說，花蓮縣13鄉鎮目前只剩玉里鎮、花蓮市沒有幸福巴士、噗噗共乘等路線，據了解玉里鎮還在協調中尚未提案，但只要鄉鎮公所能提案，公路局都一定全力支持，光復鄉幸福巴士若民眾搭乘情況良好，也不排除增加補助、加開新路線，歡迎長輩和學子上下學多多搭乘。

交通部公路局補助光復鄉公所開辦幸福巴士，今天上午舉辦通車典禮及剪綵。（記者花孟璟攝）

交通部公路局補助光復鄉公所開辦幸福巴士，今天上午舉辦通車典禮及剪綵。（記者花孟璟攝）

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