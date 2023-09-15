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首頁　>　花蓮縣

推動花蓮港觀光 郵輪跳島旅運設施明年4月啟用

推動郵輪跳島旅運設施及補給基地，花蓮港13號至16號碼頭及後線基地開發規劃。（台灣港務公司提供）

推動郵輪跳島旅運設施及補給基地，花蓮港13號至16號碼頭及後線基地開發規劃。（台灣港務公司提供）

2023/09/15 18:03

〔記者陳心瑜／台北報導〕推動郵輪跳島旅運設施及補給基地，台灣港務公司將花蓮港13號至16號碼頭開發為花蓮港內港區碼頭水陸遊憩觀光廊帶，喊出要打造東部最美的複合式碼頭，目標明年4月啟用。

台灣港務公司花蓮分公司港務長林清富表示，依台灣國際商港未來發展及建設計畫（2022年至2026年），花蓮港定位東部地區貨物進出口及觀光遊憩港，另依藍色公路10年綜合發展計畫，規劃花蓮港為探索型郵輪跳島旅運基地之一，在保有營收前提下，逐步擴大觀光遊憩板塊。

林清富表示，工程將投入金額7000萬元，先將14號碼頭倉庫約150坪區域規劃為通關旅運設施，供跳島郵輪使用，目前已完成主體工程，接續將依規劃設計辦理CIQS通關櫃位施工，預計今年12月底完成，明年4月取得使照並啟用。

林清富表示，14號倉庫規劃成為東海岸文創倉庫市集，同時部份空間兼具成為探索型郵輪跳島旅運設施及補給基地。

台灣港務公司指出，為建構花蓮港水陸遊憩觀光廊帶，在旅運設施完成後，後續包含碼頭、後線、倉庫、附屬設施、水電管路及需求設施等工程將逐年分次施工，希望以完善的基礎設施，成為吸引民間業者投資意願的誘因，帶動觀光。

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