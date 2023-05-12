國民黨花蓮秀林鄉長王玫瑰涉貪 連同包商收押禁見

秀林鄉長王玫瑰被羈押禁見。圖為王玫瑰上週出席母親節表揚活動。（秀林鄉公所提供）

2023/05/12 20:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨籍秀林鄉長王玫瑰去年競選連任期間，涉嫌收受包商賄賂，競選文宣及旗子、帽子等選舉物品開銷都由廠商付款，不法利益上百萬元，檢廉昨天（11日）搜索、通知相關9人到案，檢方也向法院聲請羈押。花蓮地檢署今天說，王姓鄉長及包姓包商2人已由花蓮地方法院裁定羈押禁見。

花蓮地檢署指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官，昨天上午持法院核發搜索票，到曾承包秀林鄉公所多宗公共工程採購案的廠商負責人包姓被告住處、2家公司共5個地點搜索，同時通知王玫瑰、包姓承包商及證人共9人到案說明，查扣相關證物。

檢察官訊問後，認為王玫瑰涉嫌犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受賄賂罪」，包姓被告則是涉犯貪污治罪條例第11條第2項「對公務員不違背職務行賄罪」，由於被告2人均犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，檢方向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

檢方調查，王姓鄉長在去年競選期間，涉嫌從包姓被告處收取賄賂及不正利益。包姓業者在王玫瑰擔任鄉長時，曾得標鄉公所多件標案，且包姓業者所經營的公司，本身有製作競選旗幟、背心、帽子、文宣等競選物品，因此由業者賠本提供競選物資勞務及物品設備，使得王姓鄉長不法利益上百萬元。花蓮地檢署說，檢方仍在深入追查了解是否涉嫌洩漏標案資訊給包商等不法情事。

國民黨籍秀林鄉長王玫瑰擔任基層公務人員多年，在秀林鄉公所歷任課長、祕書，地方風評不錯，2018年由鄉公所課長轉戰鄉長選舉，獲得前國民黨縣議員、前鄉長許淑銀力挺，高票當選，競選期間雖有賄選傳聞。但未獲證實。王玫瑰鄉長任內碰到武漢肺炎疫情影響，許多打零工維生鄉民頓失收入，2020年起共發3次防疫振興禮金，共計7000元，禮金的經費來源則來自企業回饋金，秀林鄉轄內有台泥、亞泥及台電等企業每年給回饋金，鄉庫充裕，也使得秀林鄉成為花蓮人口遷入正成長幅度最大的鄉。

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