為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    國民黨花蓮秀林鄉長王玫瑰涉貪 連同包商收押禁見

    秀林鄉長王玫瑰被羈押禁見。圖為王玫瑰上週出席母親節表揚活動。（秀林鄉公所提供）

    秀林鄉長王玫瑰被羈押禁見。圖為王玫瑰上週出席母親節表揚活動。（秀林鄉公所提供）

    2023/05/12 20:21

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨籍秀林鄉長王玫瑰去年競選連任期間，涉嫌收受包商賄賂，競選文宣及旗子、帽子等選舉物品開銷都由廠商付款，不法利益上百萬元，檢廉昨天（11日）搜索、通知相關9人到案，檢方也向法院聲請羈押。花蓮地檢署今天說，王姓鄉長及包姓包商2人已由花蓮地方法院裁定羈押禁見。

    花蓮地檢署指揮法務部廉政署北部地區調查組廉政官，昨天上午持法院核發搜索票，到曾承包秀林鄉公所多宗公共工程採購案的廠商負責人包姓被告住處、2家公司共5個地點搜索，同時通知王玫瑰、包姓承包商及證人共9人到案說明，查扣相關證物。

    檢察官訊問後，認為王玫瑰涉嫌犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「不違背職務收受賄賂罪」，包姓被告則是涉犯貪污治罪條例第11條第2項「對公務員不違背職務行賄罪」，由於被告2人均犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，檢方向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

    檢方調查，王姓鄉長在去年競選期間，涉嫌從包姓被告處收取賄賂及不正利益。包姓業者在王玫瑰擔任鄉長時，曾得標鄉公所多件標案，且包姓業者所經營的公司，本身有製作競選旗幟、背心、帽子、文宣等競選物品，因此由業者賠本提供競選物資勞務及物品設備，使得王姓鄉長不法利益上百萬元。花蓮地檢署說，檢方仍在深入追查了解是否涉嫌洩漏標案資訊給包商等不法情事。

    國民黨籍秀林鄉長王玫瑰擔任基層公務人員多年，在秀林鄉公所歷任課長、祕書，地方風評不錯，2018年由鄉公所課長轉戰鄉長選舉，獲得前國民黨縣議員、前鄉長許淑銀力挺，高票當選，競選期間雖有賄選傳聞。但未獲證實。王玫瑰鄉長任內碰到武漢肺炎疫情影響，許多打零工維生鄉民頓失收入，2020年起共發3次防疫振興禮金，共計7000元，禮金的經費來源則來自企業回饋金，秀林鄉轄內有台泥、亞泥及台電等企業每年給回饋金，鄉庫充裕，也使得秀林鄉成為花蓮人口遷入正成長幅度最大的鄉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前北港鎮長蕭永義涉貪判刑10年2月 聲請釋憲吞敗
    2023/05/12 15:44

    前北港鎮長蕭永義涉貪判刑10年2月 聲請釋憲吞敗
    涉收141萬回扣 民進黨桃市議員劉勝全起訴
    2023/05/12 05:30

    涉收141萬回扣 民進黨桃市議員劉勝全起訴

    萬人比基尼戶外夜店 夏季盛宴在嘉義
    涉收賄喝花酒、200萬來路不明 台南前經發局長陳凱凌起訴
    2023/04/20 20:05

    涉收賄喝花酒、200萬來路不明 台南前經發局長陳凱凌起訴
    汐止「肅貪女英雄」索賄2億！王玉升更一審判10年、沒收1580萬
    2023/04/18 11:45

    汐止「肅貪女英雄」索賄2億！王玉升更一審判10年、沒收1580萬
    自由說新聞》國民黨六連霸議長涉收賄！縱橫40年消息震撼澎湖政壇
    2023/03/14 16:32

    自由說新聞》國民黨六連霸議長涉收賄！縱橫40年消息震撼澎湖政壇
    花蓮秀林鄉第3波振興禮金 普發2000元逾1.6萬人受惠
    2023/01/14 12:36

    花蓮秀林鄉第3波振興禮金 普發2000元逾1.6萬人受惠
    花蓮縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播