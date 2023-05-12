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    首頁　>　花蓮縣

    批傅崐萁收割政績！段宜康：田智宣過世了 但我還沒死

    段宜康貼文批評傅崐萁收割亡者政績。（擷取自段宜康臉書）

    段宜康貼文批評傅崐萁收割亡者政績。（擷取自段宜康臉書）

    2023/05/12 17:24

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕「田智宣過世了，蕭美琴也不在台灣；但我還沒死！」前立委段宜康昨天（11日）在臉書轉貼立委傅崐萁在花蓮「施政成果分享會」，把當年花蓮市長田智宣、蕭美琴立委任內現勘、爭取經費的抽水站工程，收割為自己政績；無獨有偶，縣議員周駿宥今天質詢也指出，行政院東部聯合服務中心協助爭取花東基金的公墓遷葬經費1350萬元，縣府發新聞稿只提縣府功勞，「收割就是收割」忽略他人的努力。

    立委傅崐萁10日在花蓮舉辦「地方基層座談會一崐萁與您有約」，國民黨議員民代、村里長排排坐，把蘇花安800多億元、台9線花蓮安全景觀大道拓寬四線道的151億元等，「都歸功傅崐萁爭取」，未提時任立委的蕭美琴的付出，網友看了直言：「花蓮國就是所有榮耀都歸傅國王」、「選前出來收割別人政績就好」。

    前立委段宜康昨天也轉貼傅崐萁的座談活動，痛批「田智宣過世了，蕭美琴也不在台灣；但我還沒死！」、「這個人怎麼敢這樣光天化日掠奪亡者的功績？」

    段宜康說，別的事他不清楚，但其中提到「傅崐萁爭取內政部營建署補助，執行南濱抽水站擴建工程」，這明明是花蓮市長田智宣向立法院內政委員會陳情，當時他擔任立院內政委員會召委，排現勘邀立委蕭美琴、內政部次長邱昌嶽、營建署署長許文龍到南濱抽水站聽取田智宣簡報，內政部當場承諾，將南濱抽水站擴建改善的全部經費納入流域綜合治理計劃辦理，「傅崐萁根本不在現場」。

    東昌公墓遷葬 周駿宥：新聞稿「功勞縣府全部收割」

    花蓮縣議員周駿宥今天在縣議會總質詢時，也提及吉安鄉東昌公墓遷葬案，他說，縣府新聞稿只說「花蓮縣政府協助吉安鄉公所提案，2021年爭取到花東基金補助1350萬元」，但實際上該筆補助行政院東服中心也幫了很多忙，當時申請書還有當時在東服中心的新科縣議員林則葹的簽名，林則葹也到台北參加開會，但縣府新聞稿上「功勞縣府全部收割」，讓其他人感到自己的用心爭取到底在哪裡？

    周駿宥認為，「申請過程有很多人的付出」，但縣府都不講，未來東昌公墓遷葬經費第三期，縣府持續爭取花東基金第四期或縣預算補助時，新聞稿也應要把曾經協助爭取的機關都放進去。

    民政處說，東昌公墓案確實是縣府協助吉安鄉公所提案，爭取到的花東基金經費補助，目前起掘有主墳墓共56座、無主墓及骨骸289具，已辦妥法會及安奉，未來公墓後續整地也會協助鄉公所等需用地機關提案、爭取中央補助。

    花蓮縣議員周駿宥。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣議員周駿宥。（記者花孟璟攝）

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