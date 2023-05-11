郭台銘稱「政府擋疫苗」 慈濟基金會：感謝各界共同成就

慈濟基金會今天下午發佈最新聲明稿，強調採購疫苗初衷就是幫助台灣人民，並感謝各界共同成就。（慈濟基金會提供）

2023/05/11 17:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕2年前台積電、鴻海／永齡基金會及慈濟各買500萬劑BNT疫苗捐給政府，但郭台銘日前在高雄造勢時重提「政府擋疫苗」；前立委郭正亮也上節目稱，蔡政府放行民間BNT採購，都是因為證嚴法師「要開記者會」的壓力，對此慈濟基金會今天下午發聲明強調，慈濟去年9月已做過一次說明，強調慈濟的初衷就是幫助台灣人民，也感謝各界共同成就。

郭台銘7日晚間在高雄舉辦總統競選造勢時，控蔡英文總統曾派代表來要他不准買BNT疫苗，但台積電在「110年永續報告書」中，董事長劉德音曾提到，在政府協助下成功採購疫苗，說法與郭台銘不同；前立委郭正亮更是在節目上稱總統蔡英文「只想發展國產疫苗」，都是因為證嚴法師向總統府講了「你還要卡年輕人打疫苗那我要出來開記者會」，總統府礙於壓力才決定放行。

對此慈濟基金會今天下午最新說明表示，鑑於最近部分新聞報導有關慈濟2022年BNT疫苗採購一事，慈濟基金會重申於2022年9月12日已發佈過新聞稿，並強調「慈濟一本初衷就是為了幫助台灣人民」，一切都感恩各界共同成就，特此說明。

慈濟基金會指出，感恩當時社會各界的支持，也感恩政府在各項申購流程上依法協助，一一解決申購過程的問題，協助慈濟完備所有採購程序；此外也感恩蔡英文總統成就圓滿此事，在公私的共善合作下，及時保護國人的身體健康。

慈濟基金會也說，證嚴法師對疫苗的採購，本著出家人慈悲為懷的心，一直是秉持著人道精神的情懷，救人如救火。感恩各界善心人士的支持、尊重政府依法協助，以穩定國內的疫情，保護國人的健康，這個過程，感恩大家齊心一致的成就善願，是證嚴法師所說：「好事要共同成就」。

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