張峻控縣府資源納為己用 傅崐萁服務處：抹黑攻擊不值得回應

花蓮縣議長張峻（見圖）指控立委傅崐萁「佔縣府資源己用」。（資料照

2023/03/10 18:52

首次上稿 17:50

更新時間 18:52

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會議長張峻指控，立委會勘應該是邀中央部會處理地方需求，立委傅崐萁卻要服務處主任直接找縣府局處科長、技士辦會勘，把縣府資源納為己用；議會也接到陳情，花蓮縣府執行的勞動部安心上工方案也有提供「立委保障名額」。對此，傅崐萁服務處否認張峻說法，回批「不值得回應」；縣府傍晚也澄清，安心即時上工是中央預算、由中央核定，立委爭取名額，過程均合情合理合法。

張峻認為，區域立委本該是為花蓮向中央爭取建設和福利，找中央機關來會勘爭取經費，但他發現，傅崐萁把花蓮縣府當成行政院，讓服務處主任去找縣府各局處的科長、技士辦理基層會勘，等於是把花蓮縣政府所僅剩無幾的資源納為己用，跟地方議員搶縣府層級資源。

張峻指出，這讓地方不得不聯想「是否傅崐萁立委被中央列入黑名單，無法從中央爭取經費」，加上明年就是立委選舉年，因此傅崐萁服務處的會勘案直接受縣府行政資源挹注，「如此質疑已經在地方發酵」，所以縣府去年11月才會刻意將14位議員的147件的地方建議案共3000萬元，遭縣府技術性拖延到無法執行。

張峻也說，議會也接到民眾陳情，花蓮縣府執行勞動部為疫情實施的安心即時上工計畫，傅崐萁立委服務處也能搞出「立委保證班」，服務處找特定村里長索取安心上工的求職名單，且保證錄用，造成中央良善政策被縣府「球員兼裁判」、幫著立委收買人心，讓特定施惠對象「感恩戴德」後轉換成為選票，這種恩庇侍從的地方政治操作，犧牲了公共利益，連弱勢族群僅有的打工機會也被剝奪、被排擠，公平性全無，基層反彈聲浪不斷。

對此，立委傅崐萁服務處處長陳文卿強調，立委接受並協助里長維護改善環境、整理市容、守護觀光大縣門面，安心上工也是中央政策預算，由立委爭取名額，理當是美事一樁，反批「長期欺壓善良百姓、流氓管訓在案又涉貪污的不肖民代」，看不懂預算書、不了解中央地方權責，對其無端的抹黑中傷攻擊「不值得回應」。

縣府：安心上工申請都依勞動部相關規定辦理

縣府傍晚最新回應強調，安心即時上工計畫的實際執行單位是勞動部各就業服務機構，符合資格民眾須向就服機構申請登記，再轉給用人單位如縣府、鄉公所及學校進行面試、代發工作津貼及防疫津貼，經費中央補貼，「申請都依勞動部相關規定辦理」，一切都合情合理合法。

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