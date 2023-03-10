睽違3年！疫情後花蓮港首艘國際郵輪 「諾蒂卡」迎日出

3萬噸的諾蒂卡號郵輪今天清晨日出時開到花蓮港，船上映著紅色日出霞光。（記者花孟璟攝）

2023/03/10 10:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕迎接國際郵輪禁令解除，花蓮港今迎來第一艘國際郵輪「諾蒂卡」號，清晨6點在太平洋日出的景致中進港，共539名歐美旅客來到花蓮遊玩。花蓮港公司港務長陳世鴻說，今年到花蓮港郵輪預計至少9艘、預計帶來1.8萬名遊客。

噸位3萬噸的諾蒂卡號郵輪，船長181公尺、船寬25.5公尺，船上共539名國際旅客昨天靠泊高雄港下船旅遊，郵輪昨天下午4點離開高雄港後繞過南台灣，今天清晨6點開抵花蓮港23號碼頭，花蓮港公司派出拖船噴水迎接！此時一輪紅日也從太平洋上升起，景致美麗，這也是花蓮港在疫情後睽違3年，首次有國際郵輪停靠旅遊。

船上約8到9成都是歐美客，一下船就有花蓮熱情的原住民舞蹈迎賓，紛紛拿起手機拍照拍個不停，還有旅客跟著一起舞動身體，相當熱鬧。

花蓮港公司港務長陳世鴻說，諾蒂卡號是台灣第3艘國際郵輪，且為首次停靠花蓮港，由於在第一港高雄港已經過嚴格的海關、防檢局等相關檢驗，因此在第二港花蓮港通關更為順暢快速。

他說，船上539名國際旅客在7點陸續下船後，其中約300名團體客搭乘6遊覽車，安排太魯閣、砂卡礑步道、七星潭、慶修院、港天宮、花蓮市松園別館等旅遊行程，也有不少旅客選擇搭計程車自由行暢遊花蓮，帶來地方巨大觀光效益。

陳世鴻說，疫情解封後郵輪旅遊也預期逐漸復甦，不僅4.8萬噸郵輪「七海水手號」將在13日下週一首航花蓮，今年截至目前預報共9個航次、估計將為花蓮帶來超過1.8萬遊客。

台灣港務公司花蓮港公司也指出，今年是花蓮港開放國際商港60週年，盼藉由國際郵輪復航為60週年慶暖身，現場也致贈首航紀念牌。花蓮港分公司強調，為帶動花蓮港郵輪觀光，本月27日將到美國羅德岱堡參加 Seatrade 國際郵輪論壇，盼積極行銷台灣特色，更提供碼頭碇泊費免費、旅客服務費打7折，航次累計第3次旅客服務費免費等行銷獎勵措施，可望吸引國際郵輪來台。

諾蒂卡號在日出時開進花蓮港。（記者花孟璟攝）

諾蒂卡號郵輪是花蓮港暌違3年後，首次有國際郵輪停靠，今天在太平洋日出的迎接下來到花蓮港靠泊。（記者花孟璟攝）

花蓮港今天早上迎接第一艘國際郵輪諾蒂卡號，船上539名歐美為主的國際客下船到花蓮旅遊。（記者花孟璟攝）

諾蒂卡號歐美客看到熱情花蓮阿美族舞蹈迎賓，紛紛拿出手機拍照。（記者花孟璟攝）

首航花蓮港的諾蒂卡號郵輪旅客陸續下船，花蓮港派出阿美族舞蹈迎賓，迎接國際客來訪，預估今年將有9艘郵輪至少帶來1.8萬遊客。（記者花孟璟攝）

諾蒂卡號郵輪靠花蓮港停泊，花蓮也以阿美族舞蹈迎接539名國際旅客。（記者花孟璟攝）

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