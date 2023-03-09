面積比三重新莊大！花蓮鳳林成光電重鎮 地方憂影響農業觀光

花蓮縣鳳林鎮申請中與已核准光電開發面積估計達2000公頃，面積比新北市三重區或新莊區還大。（資料照）

2023/03/09 20:57

〔記者楊丞彧／台北報導〕花蓮縣鳳林鎮近年地面型太陽光電投資案蓬勃發展，申請中及已核准案件面積估超過2000公頃，約占全鎮面積6分之1，比新北市三重區、新莊區還大。地方居民憂心影響當地農業及觀光業，呼籲開發案應廣納學者意見，也要進行更實質的科學調查及監督。對於有兩件共300公頃林相不佳土地標租光電業者，台糖公司代表解釋，該案尚未進入實質開發，一定會做好地方溝通。

時代力量立委陳椒華今（9）日召開記者會，召集相關單位討論。時代力量花蓮服務處主任陳慶元指出，近年大面積光電開發案太過集中於鳳林鎮，收到許多陳情。初步估計，申請中及已核准案件面積超過2000公頃，面積比新北市三重區、新莊區都還要大，跟中和區不相上下。然而，光電設置可能將衝擊花蓮縣兩大產業，包括農業與觀光業。有學者示警，光電設置或影響原有生態與微氣候。業者也憂心地景改變後，可能影響遊客觀光意願。

陳慶元呼籲，考量到對農業與觀光業的影響，政府在光電開發的申請程序上，都應進行更審慎評估，並廣納生態學者的意見，同時進行更實質的科學調查監督。

對於在鳳林鎮有兩件共300公頃林相不佳土地標租光電業者，台糖公司環境保護處處長陳威東解釋，位於萬里溪沖積平原的這兩塊土地，原本都是平地造林。但這兩處因土壤遭沖刷地相當厲害，經觀察造林的林相不佳，幾乎很少樹木、地力也不好。這兩塊土地目前都還在設計規劃階段，尚未進入實質開發。若進入開發過程，也一定會跟地方做好溝通。會請業者在送花蓮縣政府之前，一定要在地方召開說明會。

農委會林務局造林生產科長羅秀雲說，林務局2020年盤點整體平地造林地後，分為兩類，第一類為具有棲地生態價值區位，第二類則是適合農業生產區位。2021年公告盤點結果後，也函文台糖公司表示，具有棲地生態價值土地不宜規劃做為光電開發使用。另就其他適合農業生產區位，依農委會規劃，為糧食安全及農業發展，視後續輔導轉做回歸農業使用。

至於台糖公司所指林相不佳部分，羅秀雲解釋，台糖公司依據林務局盤點結果，再根據現地環境狀況評估，針對易淹水、表土流失、石礫裸露之土地，希望評估作為光電使用。台糖原先提出約1000公頃需求，送農委會企劃處後，盤點出有600多公頃希望台糖能審慎評估。

農委會企劃處農地利用科簡任技正兼科長蔡秀婉說，農委會配合國家再生能源政策推動農業綠能，秉持農業為主、綠能加值原則，在不影響農民權益、農漁業發展及生態環境的情況下推動政策。為避免太陽光電設置與農地利用產生競合，農委會陸續強化法令規定，包括2020年7月31日修正農業用地變更作業要點，為防止零星光電設置破壞農地使用，規定面積2公頃以下的都禁止。

蔡秀婉也提到，2公頃以上的農業用地變更，要循區域計畫委員會審查程序，但在一定規模以下交授權給縣市區委會審查。為強化光電開發審查程序，面積介於2到30公頃者，也將審查層級由地方提升至中央農業單位，希望更嚴謹地把關相關案件。

時代力量立委陳椒華（中）召開記者會，呼籲政府不要忽略再生能源對傳統農漁村民生經濟的影響，不要讓農民成為雙重氣候災民。（記者羅沛德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法