與可愛動物互動 花蓮景觀餐廳引進水豚君增亮點

近期掀起一股「水豚君」熱潮，花蓮有一間景觀餐廳業者特地引入水豚君增加特色。（記者王錦義攝）

2023/03/09 16:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕近期掀起一股「水豚君」熱潮，花蓮有一間景觀餐廳業者特地引入水豚君增加特色，黃姓業者說，目前園區免費開放，沒有用餐消費也可入園欣賞動物，希望讓花蓮人不用到外縣市，也能近距離與可愛動物們互動。

黃姓業者說，這幾年受到COVID-19疫情影響，衝擊觀光業，看到外縣市有可愛動物園區，也把餐廳後方草皮區重新整理規劃，引進水豚、狐獴、笑笑羊等特色動物，還有孔雀、梅花鹿、浣熊及羊駝等可愛動物，讓客人來到餐廳不只吃飯，也能有其他娛樂。

黃姓業者說，園區現階段免費開放，疫情剛解封，希望回饋在地花蓮人，沒有用餐消費也可入園欣賞動物，目前正在向花蓮縣府申請動物展演許可，同步正在擴增園區設備，希望提供遊客更完善的空間。

水豚君源自南美洲，是世界上最大的齧齒類半水棲草食動物，與天竺鼠是近親，最大特徵是擁有明顯的門牙，腳有蹼以便在水中游泳，主食是牧草，在日本經常有水豚君頂著柑橘泡溫泉的樣子出現，可愛呆萌的模樣在網路竄紅。

花蓮縣府農業處指出，依動物保護法及動物展演管理辦法，若以動物展演為營利的活動、場域，依法須申請展演動物許可證，若有營利行為，須依法申請展演動物許可；若是在公共場所或公眾得出入場所進行非營利性互動，可免申請，若業者有動物展演需求都可向縣府提出申請。

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