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    蓋在活動斷層上 花蓮秀姑巒溪泛舟遊客中心開拆

    東管處在瑞穗鄉的秀姑巒溪泛舟遊客中心開拆，四周已經圍起施工圍籬。（記者花孟璟攝）

    東管處在瑞穗鄉的秀姑巒溪泛舟遊客中心開拆，四周已經圍起施工圍籬。（記者花孟璟攝）

    2023/03/08 18:57

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於活動斷層瑞穗斷層正上方，老舊的東管處秀姑巒溪泛舟遊客中心從2017年就喊拆，地方對遊客中心地標「頭目圖騰柱」是否保留出現歧見，去年9月池上地震後遊客中心受損封閉，本月起終於開拆，圖騰柱也因龜裂嚴重將一併拆除。東管處表示，新遊客中心預計明年底完工。

    秀姑巒溪泛舟從1980年代開始發展，是台灣最早的溪流泛舟活動之一，與高雄荖濃溪泛舟齊名，每年吸引大批遊客，東管處設立的泛舟遊客中心建築也已超過30年，醒目地標「頭目圖騰柱」最令遊客印象深刻，也是打卡拍照地標，由於建物老舊漏水龜裂，遊客中心本月已開拆。

    東管處表示，由於地震後重建工程多，營建廢棄物棄置場需排隊，頭目圖騰柱預估下月就會拆，8月會拆除完畢；許多瑞穗人和遊客得知圖騰柱不保，也都相當不捨。

    對此東部海岸國家風景區管理處處長林維玲說，頭目圖騰柱內部為水塔，但因長年地震已龜裂到無法修補，要拆除或保留地方一直有兩種意見，有的人覺得是美好的回憶，但也有部落頭目認為，所謂的頭目圖騰柱造型和秀姑巒溪的阿美族毫無關係，若照原樣複製重建也很奇怪。

    林維玲說，經過和地方約一年多時間溝通討論，針對新遊客中心的建築設計及地景規劃，地方希望納入阿美族文化元素及語彙，這方面將結合在地原住民藝術家合作設計公共藝術；她說，本月起舊遊客中心開拆，在新遊客中心完工前，也將以貨櫃組裝臨時遊客中心、組裝式公廁去年10月已開放使用。

    東管處指出，新秀姑巒溪泛舟遊客中心工程為一棟一層、面積300坪，包含遊客中心、販賣區、公廁、會議室、環境整理，原本已設計完成，由於位處瑞穗斷層活動斷層地質敏感區內，經重新進行地質調查、地質安全評估審查後調整設計，目前申請建照中，估今年底開工、總經費7500萬元、預計明年底完工。

    秀姑巒溪泛舟遊客中心巨大的頭目圖騰柱地標，內部是水塔，不過已經損壞到無法修補，東管處已經著手開拆。（記者花孟璟攝）

    秀姑巒溪泛舟遊客中心巨大的頭目圖騰柱地標，內部是水塔，不過已經損壞到無法修補，東管處已經著手開拆。（記者花孟璟攝）

    秀姑巒溪泛舟遊客中心去年地震後就已經封閉。（資料照，記者花孟璟攝）

    秀姑巒溪泛舟遊客中心去年地震後就已經封閉。（資料照，記者花孟璟攝）

    秀姑巒溪泛舟遊客行前都會在泛舟起點的遊客中心，看影片聽取泛舟安全課程，在新遊客中心完工前，將以臨時遊客中心繼續服務。（資料照，記者花孟璟攝）

    秀姑巒溪泛舟遊客行前都會在泛舟起點的遊客中心，看影片聽取泛舟安全課程，在新遊客中心完工前，將以臨時遊客中心繼續服務。（資料照，記者花孟璟攝）

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