花蓮光復鄉千人箭筍宴3/26登場 訂桌就送採筍體驗

清甜美味的炒箭筍上桌！光豐農會每年的千人箭筍宴，一開放訂購都是秒殺，想吃手刀快點搶訂。（記者花孟璟攝）

2023/03/07 17:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年春雨少、花蓮箭筍產季也遲到，每年3月第3週舉辦的光豐地區農會千人箭筍宴也延後1週，將在3月26日舉辦。農會總幹事張明發說，每桌特惠價3000元、還免費附贈上午採筍體驗，即日起開放訂購，限量150桌訂完為止。

花蓮光豐地區農會今天舉辦2023年光豐箭筍饗宴的試菜會，在地部落廚師端出箭筍美食，包括以鹹豬肉、可增強抵抗力的蕗蕎、箭筍、輪胎苦茄組成的原味拼盤，以及炒箭筍、箭筍蹄膀、阿美族稱為「席撈」的鹹豬肉煮箭筍湯、阿美族人愛吃的藤心煮排骨湯也是桌上佳餚，加上芋香鯛魚糯米飯、甘蔗筍等多達10道菜外加甜點，相當豐盛！

不過今年試菜食材蒐集不易，原來是目前因春雨缺少，加上天氣忽冷忽熱，箭筍迄今只有零星冒出頭。部落廚師歐梅香說，有錢想買也不容易，還有朋友的箭筍園「到現在只長出1根」，希望老天快點下雨讓農民大豐收。

光豐地區農會總幹事張明發說，花蓮箭筍最大產地在花蓮光復鄉，估計面積約200公頃，每年2、3月開始有箭筍冒出頭，今年確實因雨水少產量還不多，也因此產季估計會延後1星期，為此農會把千人箭筍宴時間從往年的3月第3個週末改成第4週的3月26日，即日起開放訂桌。

張明發說，箭筍大餐舉辦的目的就是希望邀請消費者到產地旅遊，才能吃到最新鮮的現採箭筍，今年箭筍饗宴將席開150桌，地點在太巴塱部落祭祀廣場，原價1桌4000元的箭筍大餐，每一桌都有縣府及農會補貼1000元，所以優惠價3000元，現場還有免費的火烤箭筍請大家品嘗。

箭筍饗宴除了吃大餐，訂桌還送免費的採箭筍體驗，參加遊客可以在早上9點半就到部落報到，搭乘農用搬運車「蹦蹦車」上山，建議遊客穿著雨鞋、手套親手採筍，享受農家樂，由於每年一推出都是秒殺，想吃箭筍宴得手刀訂桌，電話03-8705206。

張明發也說，本月18日起農會也將帶農友前進吉安鄉黃昏市場對面的吉安好客廣場，將連續擺攤1個月，每天販售產地新鮮現採箭筍，煮湯、炒食都美味。

前光豐農會總幹事光復鄉長林清水說，箭筍是光復鄉阿美族傳統的美食，由於只要箭筍一開始大出就會價格直直落，為此農會30年來每年促銷箭筍盼增加銷路，並從2009年起每年舉辦千人箭筍宴，只有2020、2021年曾因疫情取消，今年也歡迎大家到光復享受箭筍宴。

花蓮光豐農會舉辦千人箭筍宴，當天也邀請遊客上山體驗採筍樂。（記者花孟璟攝）

清甜美味的炒箭筍上桌！光豐農會每年的千人箭筍宴，一開放訂購都是秒殺，想吃手刀快點搶訂。（記者花孟璟攝）

阿美族人傳統的吃法就是箭筍煮鹹豬肉或排骨湯，簡單的料理就能吃出原味。（記者花孟璟攝）

春天就是要吃這味！美味的炒箭筍讓人口水直流。（記者花孟璟攝）

花蓮光豐農會舉辦箭筍千人大宴，高纖維健康的箭筍搭配滷得香噴噴的蹄膀，去油解膩。（記者花孟璟攝）

部落廚師歐梅香（左二）介紹今年的箭筍大餐菜色，十菜一甜點相當豐富。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法