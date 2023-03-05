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    美麗的錯誤！芒果花盛開雖美 花蓮農民心在淌血

    花蓮縣玉里鎮春日派出所旁的芒果樹，整棵樹開滿了花，連葉子都看不見，令人嘖嘖稱奇。（記者游太郎攝）

    花蓮縣玉里鎮春日派出所旁的芒果樹，整棵樹開滿了花，連葉子都看不見，令人嘖嘖稱奇。（記者游太郎攝）

    2023/03/05 16:53

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮春日派出所旁的芒果樹，連日來開滿了芒果花，整棵樹看不到樹葉，奇特的景觀吸引不少遊客前往拍照，面對這種「美麗的錯誤」奇景驚呼連連。

    玉里鎮林姓果農說，今年春節過後，受到氣候忽冷忽熱的影響，花蓮南區路旁及果園內的芒果，開花情況大爆發，較往年多出不少，整棵樹看起來至少開了7成以上，罕見的景象引起農民關注，剛開始很開心，但連續半個月下來，農民卻笑不出來了，主要是近來連續低溫導致芒果花雖多，但卻是台語俗稱的「酥花」，芒果花容易萎凋無法授粉，結果率還不到3成，結果率還不到往年的一半，花開雖多卻中看不中用。

    農民透過管道向花蓮區農業改良場請教，原來是從去年12月開始，至今年2月期間，花蓮地區氣候忽冷忽熱的天氣，導致芒果開花錯亂；春節過後芒果正值開花期，但碰到氣溫驟降停止開花，忽冷忽熱導致花期延後，讓原來從樹頂端逐漸往下開花的情況，變成擠在同時間開花，導致整棵芒果瞬間都是花朵，結果率反而降低。

    春日派出所員警指出，連日來不少遊客經過193縣道時，看到整樹都是芒果花，紛紛停下來拍照，意外成為景點讓他們感到相當錯恗，但一聽會影響結果率及收成，也為農民感到憂心。

    花蓮縣玉里鎮春日派出所旁的芒果樹，整棵樹開滿了花，連葉子都看不見，令人嘖嘖稱奇。（記者游太郎攝）

    花蓮縣玉里鎮春日派出所旁的芒果樹，整棵樹開滿了花，連葉子都看不見，令人嘖嘖稱奇。（記者游太郎攝）

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