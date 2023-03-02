花蓮日出香榭大道蓋成「香斜大道」 花崗岩染色破裂

花蓮縣府規劃的日出香榭大道，鋪上號稱「千年不壞」黑白石磚，耗資數億元，如今磚塊不但部分破損，也有染色變髒，道路兩邊更往民宅方向傾斜，不但附近民眾遭遇淹水災情，雨天騎機車都很怕摔倒。（記者花孟璟攝）

2023/03/02 20:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府耗資4.5億元，將昔日舊市區「溝仔尾」變身日出觀光香榭大道，去年10月完工，花蓮縣議會今天由縣議員魏嘉賢召集共9位縣議員聯合會勘，針對日出大道竟蓋成「香斜大道」，縣府建設處表示是因為增加路寬後才衍生的問題，遭其他縣議員反批。召集人魏嘉賢強調，將要求縣府針對問題進行改善。

日出香榭大道當年由花蓮縣前縣長傅崐萁一手推動規劃，名稱模仿法國巴黎香榭大道，還號稱鋪設「千年不壞」黑白花崗石磚，從花蓮市中華路至南濱路全長770公尺，不到1公里但總經費卻高達4.5億元，其中光是石材就耗資2億元。

大道中央的「平面」寬13.5公尺為行人徒步區、兩邊各有5.4公尺的「傾斜」車道，剛完工時就引起話題，去年10月19日完工，然而花蓮縣議員魏嘉賢這半年來接獲民眾陳情，提出諸多缺失，魏嘉賢組專案小組、今天召集包括縣議員張美慧、胡仁順、楊華美、林則葹、傅國淵、林源富、韓林梅、鄭寶秀，以及花蓮市代會主席李振瑋及多位市民代表都到場參加。

魏嘉賢認為，香榭大道兩邊車道的橫向坡度從4.1％到8.31％，每次大雨時道路的逕流一旦宣洩不及，就會發生民宅淹水，「拿寶特瓶放在道路上會滾到路邊」，此外，白色石板外觀現在也都變得灰黑，部分也發生破裂，質疑浪費公帑；此外，開放通行區有電線裸露、雨後路面積水，標線及穿越線標示不清、路燈遇到強風搖晃等，都要求縣府逐一解決。

縣議員胡仁順也說，香榭大道的三角公園草皮坑坑疤疤，甚至深達3、40公分，誤踩進去容易受傷；張美慧也認為，三角公園的排水溝高度比草皮還高，下雨天難以宣洩雨水，造價如此昂貴的大道卻是這種工程品質，讓市民難以理解。

對此，花蓮縣府建設處長鄧子榆說，香榭大道兩邊的斜坡是因為道路下方有設置箱涵，因民眾要求加寬路面，才會因為配合箱涵排水出現斜坡，「除非敲掉重做否則無法解決」，目前大道限速30公里，經台灣省土木技師公會檢測，機車只要在速限內都不會傾倒、且有耐磨。縣府強調，目前工程仍在缺失改善階段，改善完成才會驗收，目前已要求廠商處理積水問題。

花蓮日出香榭大道上的斜坡，車道上的花崗岩黑白石因破損更換，產生補丁。（記者花孟璟攝）

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