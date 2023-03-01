228連假結束 中橫、蘇花災害路段恢復管制

台8線117公里關原災害路段實施交通管制，管制區間為台8線114.6到120.6公里，亦即關原到金馬隧道東端路段，設置管制哨。（記者王錦義攝）

2023/03/01 12:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕228連假結束，中橫公路台8線117.4關原災害路段、蘇花公路台9線159.3公里大清水明隧道兩段災害路段從今天起恢復管制，公路總局第四區養護工程處指出，關原災害路段管制每日放行4次，大清水災害路短採單線雙向機動管制，請用路人注意開放時段。

公路總局四工處指出，台8線關原災害路段實施交通管制，管制區間為台8線114.6到120.6公里，亦即關原到金馬隧道東端路段，設置管制哨，每天開放4個時段通行，為每日上午7到8點、10到10點10分、中午12點到下午1點，及下午3到3點10分，放行共4次。另外，中橫公路新白楊及文山路段本月起將施作邊坡工程，每日上午8時至下午5時，每逢整點放行10分鐘，假日不管制。

公路總局四工處指出，蘇花路廊台9線大清水明隧道路段進行鋼棚架組裝施工交管，自今天起到31日，早上8點至下午6點止，採單線雙向機動管制，假日不交管，請用路人依現場交通管制人員指揮通行，請隨時注意各項管制訊息，並多利用公路總局省道即時路況系統。

而位在中橫公路上的太魯閣國家公園遊客中心販賣部因租約到期，即起暫停營業，太魯閣國家公園管理處指出，將整修賣店內部後辦理招商，民眾如有餐飲需求，可提早規畫其他用餐地點，或到園區內布洛灣及天祥遊憩區。

台8線117公里關原災害路段實施交通管制，一天只提供4次通行。（新城警分局提供）

太魯閣國家公園遊客中心販賣部因租約到期，即起暫停營業。（記者王錦義攝）

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