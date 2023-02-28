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    台9線花蓮瑞穗北段休旅車自撞1死3傷 半年來第3起死亡車禍

    台9線252.8公里、亦即花蓮縣瑞穗北路段，今天下午發生一起車禍事故造成1死3傷。（民眾提供）

    台9線252.8公里、亦即花蓮縣瑞穗北路段，今天下午發生一起車禍事故造成1死3傷。（民眾提供）

    2023/02/28 19:58

    〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線252.8公里、亦即花蓮縣瑞穗北路段，今天下午發生一起車禍事故造成1死3傷，65歲戴姓男子駕駛一輛休旅車，沿台9線北往南行駛，行經該路段時，疑似由外側車道變換車道時，不慎自撞路旁的燈桿，造成坐在副駕駛座的林姓婦人傷重不治，詳細的肇事原因還需要進一步調查。

    鳳林警分局指出，今天下午4點左右，一輛Daihatsu（大發）Terios銀色休旅車在台9線瑞穗鄉252.8公里南下車道，疑似失控自撞路旁的燈桿，由於撞擊力道太大，造成坐在副駕駛上的66歲林姓婦人，因傷勢嚴重送醫後傷重不治，另外包含駕駛等3名則受不同的傷勢送醫院救治中。

    戴姓駕駛經過警方實施酒測後，其酒測值為零，警方初步研判，疑似駕駛精神不濟未注意車前狀況失控，由於該路段沒有口監視器，員警根據其他路口監視器，將調閱後方行駛車輛提供行車記錄器進行釐清。全案訊後將戴男依涉嫌過失致死移送法辦，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑑定單位分析，以釐清肇責。

    台9線249K至253K（馬蘭鉤溪橋南端－北岡大橋）2019年完成拓寬工程後，發生20多起自撞事故，去年10、11月都發生汽車自撞燈桿的死亡車禍，這是這個路段近半年以來，第3起自撞燈桿死亡車禍，由於道路與安全島中間沒有加裝護欄，地方民眾希望在道路兩旁安裝安全防撞反光護欄，增加行車安全。

    警方呼籲，駕駛人開車除應注意車前狀況及減速慢行外，特別要隨時注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，確實依照道路交通標誌、標線及號誌之指示小心駕駛並繫上安全帶；另鳳林警分局針對轄內易肇事路段、時段，持續加強規劃台9線巡邏密度及加強該路段測速照相、重大違規之取締，提高見警率，提醒用路人小心駕駛，以有效防制交通事故發生。

    台9線252.8公里、亦即花蓮縣瑞穗北路段，今天下午發生一起車禍事故造成1死3傷。（民眾提供）

    台9線252.8公里、亦即花蓮縣瑞穗北路段，今天下午發生一起車禍事故造成1死3傷。（民眾提供）

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