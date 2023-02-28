228事件76週年花蓮紀念儀式 家屬仍盼望釐清真相

花蓮縣「228事件76週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，228關懷協會理事長鄭英賢致詞。（記者王錦義攝）

2023/02/28 12:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣「228事件76週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，花蓮縣228關懷協會理事長鄭英賢致詞時說，父親當年是國民黨員，被莫名其妙抓走，到過世前還是一直想「為什麼？」，希望能有更多的史料能讓大家明白過去的歷史，更要教育後代子孫，不讓歷史重蹈覆轍。

鄭英賢致詞時說，他父親鄭據過去是在明義國小擔任訓導主任，發生228的時候，曾被情治人員抓走關了一個多月，對於那段期間的事情，後來都很少提到，但留下的傷痛，在他父親過世前彌留之際，口中仍是用日語念念：「清國奴不要抓我」，顯示在心理上有很大的創傷，一輩子留下陰影。

鄭英賢說，他父親當年加入國民黨，並且參加三民主義團，但就算這樣還是被莫名其妙的抓走，父親原本要保送師大，但就是因為228被抓，從此離開教育界，現在228倖存的人愈來愈少，「沒有真相要怎麼吞下去？」，很多受難者的家屬盼望的就是希望真相、原因要讓人知道，希望像是相關的國民黨史，應該都公布出來讓人釋懷。

98歲的退休老師廖丙盛當年被捉去花蓮憲兵隊拷問的經歷，還被槍托毆打，至今餘悸猶存，廖丙盛說，228事件那年他22歲，76年前被抓走，心裡覺得非常難過、悲哀，但現在事情已經過去了，也不想再想了，承蒙大家的關懷跟照顧，非常的感恩。

受難者廖丙盛的兒子廖建智致詞時說，他小時候住在富里的學校宿舍，突然有一天父親被憲兵抓走，用槍托打、灌水，此後每週都得到警總接受審訊，時間長達半年，父親都不說，直到他40歲才知道，他批評有些政黨近年都在消費228，他非常希望社會和諧、安樂，世界和平，認為只要誰挑起兩岸戰爭，就是歷史的罪人，殘害會比228還殘酷。

花蓮縣二二八關懷協會今天在「花蓮縣和平公園」，舉辦228事件76週年花蓮紀念儀式及追思音樂會，包括花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、花蓮市長魏嘉彥、議員張美慧、魏嘉賢等人都與會，由縣長徐榛蔚率與會者獻花、鞠躬，98歲的廖丙盛是花蓮唯一還在世的受難者，與徐榛蔚一起敲響「花蓮縣和平廣場」的和平鐘。

花蓮縣「228事件76週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，228關懷協會理事長鄭英賢致詞。（記者王錦義攝）

花蓮縣「228事件76週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，花蓮縣長徐榛蔚代表獻花。（記者王錦義攝）

花蓮縣「228事件76週年紀念儀式暨追思音樂會」今天上午在北濱公園和平廣場舉行，與會代表敲響和平鐘祈求和平。（記者王錦義攝）

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