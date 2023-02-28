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    首頁　>　花蓮縣

    能高越嶺道東段登山客墜谷 花蓮縣消防局尋獲已死亡

    能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午在五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲。（花蓮縣消防局提供）

    能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午在五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲。（花蓮縣消防局提供）

    2023/02/28 10:06

    〔記者王錦義／花蓮報導〕能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷失蹤意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午約在能高越嶺道東段24公里，亦即五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲，但傷者已無生命跡象，今天將申請直昇機吊掛。

    花蓮縣消防局指出，26日上午近9點接獲新北市消防局轉報，指出在花蓮縣秀林鄉能高越嶺東段約在24公里處，約在五甲崩山西側的大崩壁附近，一名49歲女子墜落山谷，同行共有15人，24日從南投屯原入、預計26日從花蓮縣秀林鄉銅門村下山。

    消防局獲報後立即由第二大隊組成搜救隊，26日下午前進到奇萊保線所，與領隊會合後確認墜谷位置，27日步行前往，由於能高越嶺東段五甲崩山路段崩壞，地形崎嶇艱困難行，昨天下午在步道下方約100公尺尋獲墜谷的女子，已無生命跡象，救難人員包覆遺體拉上，今天交由直昇機協助吊掛。

    能高越嶺古道，西起南投縣仁愛鄉屯原登山口，沿著塔羅溪上行、越過南投縣與花蓮縣交界的中央山脈能高鞍部，而後下木瓜溪抵達花蓮縣銅門，步行路段約27公里，為日治時期的警備交通要道，目前為台電東西向高壓輸電保線路。

    能高越嶺古道是熱門登山路線之一，不過東段位於五甲崩山附近的步道崩壞，需要繞道而行，本月20日才發生墜谷意外造成一人死亡，不到一週又發生第二起意外。

    能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午在五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲。（花蓮縣消防局提供）

    能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午在五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲。（花蓮縣消防局提供）

    能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午在五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲。（花蓮縣消防局提供）

    能高越嶺道東段26日上午傳出有登山者墜谷意外，花蓮縣消防局獲報後組成搜救隊，昨天下午在五甲崩山西側的大崩壁下方尋獲。（花蓮縣消防局提供）

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