雪上加霜！花蓮匯德隧道5車追撞 蘇花公路北上回堵8公里

台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷。（記者王錦義翻攝）

2023/02/27 15:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是228連假第3天，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心預估，今天午後崇德地區將湧現北返車潮，不料位於台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生5輛汽機車擦撞意外，造成雙向交通阻斷，目前北上車流眾多，已經從匯德隧道回堵8公里到太魯閣大橋，讓連假北上壅塞的交通更加雪上加霜。

四工處交控中心指出，今天整日北上車流量將近1萬5000輛，請規劃於今日北返用路人避開尖峰時段，而明天為北返最繁忙的時段，預計整日北上車流量將達1萬5800輛，車多壅塞時段為13點至23點。

昨天228連續假期第2天，宜蘭往花蓮南向共1萬168輛日運量，花蓮往宜蘭北向則有8685輛，整體交通量較去年228假期同時期增加3成以上，依據過往連續假期交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢。

新城警分局指出，今天中午過後北上車流逐漸增多，警方在蘇花公路四線道轉二線道的崇德管制站派出警力疏導，而在下午2點左右，蘇花公路匯德隧道發生5輛汽、機車輛擦撞意外，一輛聯結車疑似煞車不及，推撞前方汽車，造成其中一名機車騎士腿部擦傷。

警方指出，事故約在2點45分排除，累積的北上車流目前仍在逐步消化中，呼籲用路人請遵守員警指揮耐心等候，也呼籲駕駛行車前請詳加確認車況再上路，行車時注意前方車況、保持安全距離，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷。（翻攝公路總局即時路況）

台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到太魯閣大橋。（翻攝公路總局即時路況）

台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到花蓮崇德管制站。（翻攝公路總局即時路況）

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