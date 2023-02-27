為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    雪上加霜！花蓮匯德隧道5車追撞 蘇花公路北上回堵8公里

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷。（記者王錦義翻攝）

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷。（記者王錦義翻攝）

    2023/02/27 15:08

    〔記者王錦義／花蓮報導〕今天是228連假第3天，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心預估，今天午後崇德地區將湧現北返車潮，不料位於台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生5輛汽機車擦撞意外，造成雙向交通阻斷，目前北上車流眾多，已經從匯德隧道回堵8公里到太魯閣大橋，讓連假北上壅塞的交通更加雪上加霜。

    四工處交控中心指出，今天整日北上車流量將近1萬5000輛，請規劃於今日北返用路人避開尖峰時段，而明天為北返最繁忙的時段，預計整日北上車流量將達1萬5800輛，車多壅塞時段為13點至23點。

    昨天228連續假期第2天，宜蘭往花蓮南向共1萬168輛日運量，花蓮往宜蘭北向則有8685輛，整體交通量較去年228假期同時期增加3成以上，依據過往連續假期交通趨勢研判，今天蘇花路廊車流將呈現南北反轉趨勢。

    新城警分局指出，今天中午過後北上車流逐漸增多，警方在蘇花公路四線道轉二線道的崇德管制站派出警力疏導，而在下午2點左右，蘇花公路匯德隧道發生5輛汽、機車輛擦撞意外，一輛聯結車疑似煞車不及，推撞前方汽車，造成其中一名機車騎士腿部擦傷。

    警方指出，事故約在2點45分排除，累積的北上車流目前仍在逐步消化中，呼籲用路人請遵守員警指揮耐心等候，也呼籲駕駛行車前請詳加確認車況再上路，行車時注意前方車況、保持安全距離，如感到精神不濟建議於適當處所稍作休息或替換駕駛。

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷。（翻攝公路總局即時路況）

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷。（翻攝公路總局即時路況）

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到太魯閣大橋。（翻攝公路總局即時路況）

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到太魯閣大橋。（翻攝公路總局即時路況）

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到花蓮崇德管制站。（翻攝公路總局即時路況）

    台九線蘇花公路161公里處匯德隧道內發生車輛擦撞意外，造成雙向交通阻斷，連假北上車流回堵到花蓮崇德管制站。（翻攝公路總局即時路況）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台9線蘇花公路匯德隧道5車追撞 雙向阻斷
    2023/02/27 14:34

    台9線蘇花公路匯德隧道5車追撞 雙向阻斷
    國5湧現北上車潮 雪隧回堵4公里恐塞到深夜
    2023/02/27 13:29

    國5湧現北上車潮 雪隧回堵4公里恐塞到深夜
    國道3起追撞事故釀回堵 國3「紫爆」如停車場車速僅10公里
    2023/02/27 13:06

    國道3起追撞事故釀回堵 國3「紫爆」如停車場車速僅10公里
    天氣回暖出遊國道多處紫爆！ 午後西部國道部分匝道封閉
    2023/02/27 11:19

    天氣回暖出遊國道多處紫爆！ 午後西部國道部分匝道封閉
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播