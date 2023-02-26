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    太魯閣布洛灣「蝶戀櫻」美景 遊客直呼幸運

    台灣麝香鳳蝶與盛開的吉野櫻。（記者游太郎攝）

    台灣麝香鳳蝶與盛開的吉野櫻。（記者游太郎攝）

    2023/02/26 17:47

    〔記者游太郎／花蓮報導〕228連假第2天，太魯閣國家公園布洛灣台地今天湧入逾5千名遊客，除了熱門的「山月吊橋」外，不少人衝著從高海拔下遷的各式山鳥而來，卻意外被特有種的「台灣麝香鳳蝶」吸引，難美麗、難得一見的「蝶戀櫻」美景，令人直呼不虛此行。

    太管處布洛灣管理站指出，今天至布洛灣台地及布洛灣吊橋（原名山月吊橋）的遊客數共5389人，較春節連續假期還多，創下了今年單日新記錄，雖然大部分的遊客以吊橋攬勝為主，但連假期間還是有很多鳥友衝著包括黃山雀、冠羽畫眉、灰喉山椒、 紅花啄胸等山鳥而來，但昨天的亮點意外成了漂亮、醒目的「台灣麝香鳳蝶」，覓食花蜜時不斷翩翩飛舞的身影，吸引了鳥友及遊客的目光，紛紛搶拍「蝶戀花」的美麗畫面。

    布洛灣管理站表示，「台灣麝香鳳蝶」為台灣特有種，又稱長尾麝鳳蝶、台灣麝鳳蝶，展翅六十至七十公釐，雄蝶翅膀表面黑褐色，後翅顏色呈粉紅色，雌、雄外觀近似但雌蟲的翅面較寬大而圓。原普遍分布於台灣低、中海拔山區，但數量不多，幼蟲以馬兜鈴科植物寄主，成蝶後喜歡採食各種花蜜，飛翔速度緩慢，相當醒目。

    陳姓鳥友說，布洛灣台地冬天是國內熱門的拍鳥景點，以山鳥居多，昨天「台灣麝香鳳蝶」頻頻在櫻花樹間穿梭飛舞，鳥友們紛紛放棄拍鳥，搶拍「蝶戀花」的畫面，尤其櫻花版為季節限定，目前正值山櫻、八重櫻及吉野櫻等盛開季節，能夠拍到「蝶戀櫻」相當幸運。

    台灣麝香鳳蝶吸吉野櫻花蜜，畫面絕美吸引遊客目光。（記者游太郎攝）

    台灣麝香鳳蝶吸吉野櫻花蜜，畫面絕美吸引遊客目光。（記者游太郎攝）

    台灣麝香鳳蝶覓食吉野櫻的畫面，吸引大批遊客拍照。（記者游太郎攝）

    台灣麝香鳳蝶覓食吉野櫻的畫面，吸引大批遊客拍照。（記者游太郎攝）

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