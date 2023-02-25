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    228連假合歡山爆人潮 全台最高關原加油站雲端肉粽被掃光

    全國最高海拔的中油加油站關原站是台8線中橫東段少數有賣熱食的地方，今天228連假首日大排長龍，準備了600顆肉粽被掃光。（新城警分局提供）

    全國最高海拔的中油加油站關原站是台8線中橫東段少數有賣熱食的地方，今天228連假首日大排長龍，準備了600顆肉粽被掃光。（新城警分局提供）

    2023/02/25 18:00

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天228連假是第一天，合歡山區各景點出現大批遊客，花蓮新城分局合歡派出所警員忙翻，全台最高海拔的關原加油站也人氣旺旺，一整天都是人潮，加油站知名「雲端肉粽」出現排隊人龍，今天加量準備600個粽子全賣光。

    台8線關原段去年5月大坍方後，持續施工管制，配合228連假，早上7點到下午5點開放通行，單向管制輪流放行，下午5點到隔天7點封閉。合歡派出所警員早上6點一打開派出所大門，就看到超過百輛車擠在117.4的鐵柵門前，等候7點放行。

    合歡山松雪樓、石門山、小風口、碧綠神木等各大景點的停車場今天也都人潮不斷，全國最高海拔2374公尺的中油加油站關原站，早上9點開門營業，加油站也供應肉粽、咖啡等熱食，冷得直打哆嗦的遊客紛紛下車購買，加油站前排長長人龍，最受歡迎的肉粽過去每月平均賣5000顆，今天準備600顆，下午就全部完售。

    新城警分局合歡派出所說，「預估連假4天將湧入上萬遊客」，中橫山區從洛韶到大禹嶺今天大霧瀰漫，關原災害路段能見度一度只有幾公尺，警方在災區協助工人疏導車流，提醒駕駛人穿過濃霧區務必小心慢行、開警示燈以及保持安全距離。

    警方也說，連假期間為避免搞不清楚管制時間的用路人，沒有在下午5點前通過管制路段，受困在管制站前，在傍晚鐵柵門關門之前，警方將加強在碧綠神木、關原加油站等停車場催促逗留遊客，盡早通過災害濃霧路段。

    中油加油站關原站二二八連假首日吸引眾多遊客人潮，為避免遊客受困山區，警方將加強勸導遊客在傍晚5點前盡早通過管制路段。（新城警分局提供）

    中油加油站關原站二二八連假首日吸引眾多遊客人潮，為避免遊客受困山區，警方將加強勸導遊客在傍晚5點前盡早通過管制路段。（新城警分局提供）

    台8線中橫關原段原本每天只開放4個時段通行，配合228連假，早上7點到下午5點開放通行。（新城警分局提供）

    台8線中橫關原段原本每天只開放4個時段通行，配合228連假，早上7點到下午5點開放通行。（新城警分局提供）

    今天連假第一天山區起大霧，台8線中橫關原段管制路段也濃霧瀰漫，警方在現場協助施工單位疏導交通，請遊客速速通過。（新城警分局提供）

    今天連假第一天山區起大霧，台8線中橫關原段管制路段也濃霧瀰漫，警方在現場協助施工單位疏導交通，請遊客速速通過。（新城警分局提供）

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