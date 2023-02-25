228連假首日怕塞車「早起上路」 蘇花改清晨5點湧現車潮

花蓮新城警分局在台九線和平等重要路口派警力疏導交通，目前蘇澳到花蓮平均旅行時間約101分鐘。（新城警分局提供）

2023/02/25 11:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今天是228連假第一天，蘇花路廊南下車流在今天清晨5點已出現，平均每小時維持1000輛，截至上午10點從宜蘭南下花蓮方向車流有7700輛次，最高峰是上午8點的每小時1223輛，且蘇澳到崇德南下平均旅行時間101分鐘，提醒用路人車多壅擠至少會持續到下午，花蓮警方也派出警力維持路口順暢，呼籲用路人循序行駛。

今天是連假第一天，有計畫要通過蘇花的駕駛人擔心塞車，不少駕駛人有志一同起了大早希望避開塞車，使得蘇花路廊的南下車流提早在清晨5點就出現，南下最高流量出現在上午8時，達每小時通過1223輛，今日蘇花路廊南下方向車流量至少仍有約9000輛通行需求量，預估全日南下車流量有1.7萬輛次，車多壅塞將持續到下午以後。

公路總局指出，目前國五蘇澳端至蘇澳市區、南澳市區至觀音隧道附近路段南下車多速緩，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為7770輛，北上花蓮往宜蘭方向為1214輛。

此外，統計今天上午10時蘇澳至崇德經蘇花改路段，南下旅行時間約101分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改，旅行時間約72分。

公路總局第四區養護工程處表示，預估今日午後南下車多時段將獲得紓緩，估計北返車流壅塞時段是在連續假期第4天2月28日，全日交通量約1萬5800輛次，車多壅塞時段為下午1時至晚上11時，提供已規劃通過蘇花路廊的用路人參考。

花蓮新城警分局也表示，目前在太魯閣國家公園的中橫、台九線、七星潭都有編排交通崗哨勤務，希望用路人遵守管制作為；另蘇花改路段在連假期間開放大客車行駛路肩路段，預估可減少塞車時間，遊客可考慮改搭大眾運輸工具；且連假期間台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）禁止21噸以上大貨車通行。

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